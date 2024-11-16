الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

الأهلي، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.