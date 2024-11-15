كولر يصدم العين الإماراتي

الأهلي، أغلق مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الباب أمام بعض العروض الخارجية التى وصلته مؤخرًا للرحيل عن القلعة الحمراء.

وعلمت فيتو أن كولر تلقى عرضا مغريا من نادي العين الإماراتي للرحيل إلى قيادته التدريبية مقابل مليون دولار شهريا متمسكًا بالاستمرار على رأس القيادة الفنية لفريق الأهلي، كما رفض عرضا مغريا من كوينز بارك الإنجليزي للرحيل أيضا إلى قيادته الفنية بسبب رغبته فى استكمال مشوار النجاحات مع النادي الأهلي.

ويعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بسبب التوقف الدولي، ويقود مران الأحمر على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة اسبوع.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.