نصائح مهمة تساعدك فى إنقاص الوزن سريعا وبشكل صحى

انقاص الوزن من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا، للحصول على جسم رشيق ومتناسق ما يزيد من جمالهن ويعزز صحتهن.

وانقاص الوزن يحتاج إلى تنظيم الطعام وتقليل السعرات الحرارية والدهون من خلال تناول نظام غذائي سليم متناسب مع طبيعة الجسم بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.

نصائح لإنقاص الوزن سريعا بشكل صحى

ويقدم الدكتور أحمد البدوي اخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، نصائح مهمة تساعد فى إنقاص الوزن سريعًا وبشكل صحى، منها:-

الإكثار من تناول الألياف خلال الوجبات الغذائية.

الإبتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة.

تناول المزيد من البروتينات.

تناول المزيد من الفواكه والخضروات.

الإقلال من مستويات التوتر، فالإجهاد يمكن أن يحفز الغدد الكظرية لإنتاج الكورتيزول، المعروف أيضا باسم هرمون الإجهاد، وتشير الأبحاث إلى أن ارتفاع مستويات الكورتيزول يزيد من الشهية ويؤدي إلى تخزين الدهون في البطن.

الإقلال تناول السكر والأطعمة الغنية بالسكريات، إذ تشير الدراسات إلى وجود علاقة بين ارتفاع تناول السكر وزيادة دهون البطن.

ممارسة التمارين الهوائية (الكارديو)، فهي طريقة فعالة لتحسين صحتك وحرق السعرات الحرارية ومحاولة ممارستها بإيقاع متقطع.

الإقلال من تناول الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعجنات، وتناول الخبز الأسمر والأرز الأسمر والحبوب الكاملة أو البقوليات أو الخضار.

ممارسة تمارين التقوية العضلية.

الابتعاد عن مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والكحولية.

الحصول على قسط وافر من النوم.

الإنتباه إلى مجموع السعرات الحرارية وإقلالها.

تخطى وجبة الفطور بين الحين والآخر.

تناول وجبة فطور غنية بالبروتين.

تناول المزيد من الدهون المفيدة.

تجنب الإجهاد لفترات طويلة.

تجنب تناول الكربوهيدرات في الليل.

شرب المزيد من الماء والشاي الأخضر.

عدم الإعتماد كثيرا على تمارين البطن وحدها كحل للتخلص من الدهون الزائدة.

إنقاص الوزن

نصائح مهمة لإنقاص الوزن

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضروات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.