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صحة ومرأة

الصحة: الإفراط في السكر يسبب زيادة الوزن وتسوس الأسنان

الصحة تحذر من الإفراط
الصحة تحذر من الإفراط في السكر

حذرت وزارة الصحة من الاستهلاك المفرط للسكر، والذي يعد عاملًا رئيسيًا في تفاقم فرط الوزن وتسوس الأسنان والإصابة بمرض السكر.

ونصحت بأهمية التقليل من استهلاك السكر للحماية من الأمراض.

وأكدت وزارة الصحة أن الحلويات والأطعمة عالية السكر تؤدي إلى إرتفاع السكر بالدم بشكل مفاجئ مما يضعف من عمل جهاز المناعة.

 تناول الحلوى يوميًّا يسبب زيادة الوزن

وحذرت الصحة من تناول الحلوى بشكل يومى مما يؤدي إلى زيادة الوزن ويؤثر سلبًا في عمل الجهاز المناعي.

وأوضحت أنه لا يوجد غذاء واحد فقط خاص بدعم المناعة، ناصحا بأهمية تناول الوجبات الصحية المتوازنة التى تحتوى على النشويات،البروتين، كما أن الخضراوات والفاكهة هي الطريقة الأمثل لدعم المناعة.

التمر بديل صحي للحلويات 

 

أوضحت وزارة الصحة أن فوائد تناول التمر بالسوداني عديدة حيث  يخلص جسم الإنسان من الرغبة فى تناول الحلويات نظرا لأنه يشكو  الكثير من الناس من الرغبة فى تناول الحلويات وخاصة فى آخر اليوم.
 

ويلجأ وقتها الكثيرون للكيك والبسبوسة والشيكولاتة والبسكويت.

وقالت وزارة الصحة أن هذه الحلويات ليست فقط عالية السعرات والسكريات والدهون بل الوجبات خالية من القيمة الغذائية لذلك يمكن تناول التمر مع حبات السوداني بدلًا من الحلويات للتقليل من تناول السكر المضاف، الدهون وأيضا الاستفادة من القيمة الغذائية للتمر.

كانت الدكتورة نجلاء محمد استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية وجهن نصائح بشأن الأكلات الصحية الاقتصادية التي تعطي نفس القيمة الصحية لتناول اللحوم.

 

الجبن القريش بديل صحي للحوم الحمراء

وقالت استشاري التغذية العلاجية إن تناول قطعة من الجبنة القريش تغني عن تناول شريحة من اللحوم الحمراء كما أنها لا تمثل ضررًا للكبد أو الكلى وبسيطة في الهضم.

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واكدت أن الطريقة الصحية لتناول الكبدة تكون بطريقة الكبدة الإسكندراني بينما طهي الكبدة بالردة يفقدها العناصر الغذائية فيها ويجعلها تفتقر لعنصر الحديد.

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الإصابة بمرض السكر وزارة الصحة مرض السكر

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