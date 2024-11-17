إنذارات جديدة بقصف مبانٍ في الضاحية الجنوبية ببيروت

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنذارات جديدة بقصف مبان في حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

قصف إسرائيلي على لبنان

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن أضرارًا مادية جسيمة لحقت بالمبنى المستهدف في الغارة الإسرائيلية على منطقة رأس النبع في بيروت، مضيفًا أنه تابع لحزب البعث.

وتسبب القصف الإسرائيلي في أضرار بكنيسة سيدة النجاة في منطقة الحدث المجاورة للضاحية الجنوبية في بيروت.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة معركة في جنوب لبنان، وذلك بعدما وجه جيش الاحتلال دعوات لسكان لبنانيين بإخلاء منازلهم.

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية



وتصاعد الدخان والنيران بعد غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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