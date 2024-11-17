الأحد 17 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية (فيديو)

الغارات الإسرائيلية
الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت، فيتو

لبنان ، استهدفت غارة إسرائيلية منطقة الشياح قرب مستشفى الحياة في الضاحية الجنوبية، وقرب منطقة عين الرمانة.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف قوات جيش الاحتلال، على تقاطع مار مخايل في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أصدر إنذارًا لسكان حارة حريك والحدث والشياح في ضاحية بيروت الجنوبية، بضرورة الخروج من منازلهم تمهيدًا لقصفها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حدث بيروت، برج البراجنة، الشياح، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

تنفيذ 26 عملية متنوعة ضد القوات الإسرائيلية


وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن أمس، تنفيذ 26 عملية متنوعة ضد القوات الإسرائيلية.

وقال حزب الله في بيان: “إن عملياته الـ26، تنوعت بين التصدي لمحاولات تقدم قوات إسرائيلية عند الحدود، واستهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في شمال وعمق إسرائيل، بالإضافة إلى التصدي لمسيرات وطائرات إسرائيلية”.

وفي بيان فجر اليوم الأحد، قال حزب الله، إنه يواصل الاشتباك من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف في بلدة شمع جنوبي لبنان.

 

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لبنان منطقة الشياح الضاحية الجنوبية عين الرمانة

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