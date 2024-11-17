جيش الاحتلال يشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية (فيديو)

لبنان ، استهدفت غارة إسرائيلية منطقة الشياح قرب مستشفى الحياة في الضاحية الجنوبية، وقرب منطقة عين الرمانة.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف قوات جيش الاحتلال، على تقاطع مار مخايل في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت.

لحظة الغارة الإسرائيلية على تقاطع مار مخايل في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت.#لبنان #الميادين_لبنان pic.twitter.com/x8Of9CVUkP — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) November 17, 2024

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أصدر إنذارًا لسكان حارة حريك والحدث والشياح في ضاحية بيروت الجنوبية، بضرورة الخروج من منازلهم تمهيدًا لقصفها.

‼️🚨 مشاهد للحظة شن غارات اسرائيلية على ضاحيه بيروت الجنوبية pic.twitter.com/6yjP0mtu4M — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) November 17, 2024

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حدث بيروت، برج البراجنة، الشياح، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

تنفيذ 26 عملية متنوعة ضد القوات الإسرائيلية



وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن أمس، تنفيذ 26 عملية متنوعة ضد القوات الإسرائيلية.

وقال حزب الله في بيان: “إن عملياته الـ26، تنوعت بين التصدي لمحاولات تقدم قوات إسرائيلية عند الحدود، واستهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في شمال وعمق إسرائيل، بالإضافة إلى التصدي لمسيرات وطائرات إسرائيلية”.

وفي بيان فجر اليوم الأحد، قال حزب الله، إنه يواصل الاشتباك من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف في بلدة شمع جنوبي لبنان.