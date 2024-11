11/17/2024 11:45:34 AM

الأحد 17/نوفمبر/2024 - 11:45 ص 11/17/2024 11:45:34 AM

كشف الممثل الشهير جيرارد بتلر، تفاصيل النسخة الحية من فيلم الأنيميشن How to Train Your Dragon.

فيلم How to Train Your Dragon

وذكر الممثل جيرارد بتلر أن النسخة الحية من فيلم How to Train Your Dragon، مطابقة تمام لفيلم الأنيميشن.

وقال بتلر، في تصريحات صحفية، إن الزي، الذي سيرتديه خلال أحداث الفيلم، يزن 90 رطلا مع عدة طبقات من معدات الفايكنج ولحية مزيفة ضخمة، مطابقة للحية الشخصية الكارتونية في فيلم الأنيميشن.