مارفل تفاوض إيما ستون لتجسيد شخصية GwenStacy

إيما ستون ، كشفت تقارير صحفية، أن الممثلة "إيما ستون"، دخلت في مفاوضات جادة مع استديوهات مارڤل لتجسيد شخصية GwenStacy، في عالم مارفل السينمائي للأبطال الخارقين.



تفاصيل التعاون الثالث لـ إيما ستون مع المخرج يورجوس لانثيموس

في سياق متصل، أعلن المخرج الشهير يورجوس لانثيموس، عن اختياره، للممثلة إيما ستون، لتكون بطلة فيلمه الجديد، ليكون ذلك هو التعاون الثالث لهما معا على التوالي، بعد فيلمي، Kinds of Kindness، وPoor Things.

تفاصيل الفيلم الجديد لإيما ستون مع يورجوس لانثيموس

وذكرت تقارير صحفية، أن فيلم يورجوس لانثيموس، الجديد، سيحمل عنوان BUGONIA، وسيكون من بطولة الممثلة "إيما ستون"، والممثل “جيسي بلمنز”، وسيبدأ تصويره في شهر يوليو المقبل.

وسيدور فيلم BUGONIA، حول تتبع رجلين مهووسين بالمؤامرة، يخطفان مديرة تنفيذية كبرى في إحدى الشركات، مقتنعين بأنها كائن فضائي، عازم على تدمير الأرض.