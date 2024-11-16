الشرطة الإسرائيلية تحقق في إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل رئيس الوزراء

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال اليوم السبت، أنه تم إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا والشرطة تفتح تحقيقا.

إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن جهاز الأمن الإسرائيلي “الشاباك” يعزز الحماية لـ يائير نتنياهو بننتنياهو في مدينة ميامي الأمريكية.

وقالت مصادر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو طلب من رئيس الشاباك رونان بار زيادة الحراسة حول ابنه خوفًا من الأذى الإيراني.

في حين خرج مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يقولون إن عائلة نتنياهو لم تطلب ذلك.

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