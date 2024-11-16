السبت 16 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

خوفًا من إيران، نتنياهو يطلب الحماية لنجله في أمريكا

نجل نتنياهو
نجل نتنياهو

 كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن جهاز الأمن الإسرائيلي “الشاباك” يعزز الحماية لـ يائير نتنياهو بن رئيس الوزراء الإسرائيلي في مدينة ميامي الأمريكية.

وقالت مصادر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو طلب من رئيس الشاباك رونان بار زيادة الحراسة حول ابنه خوفًا من الأذى الإيراني.

في حين خرج مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يقولون إن عائلة نتنياهو لم تطلب ذلك.

 

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إيران أمريكا نتنياهو جهاز الامن الاسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي

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