صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

تحولت مبادرة خيرية جمع فيها صانع محتوى جزائري، حوالي 5 آلاف دولار، لصالح أحد المتشردين وعائلته، إلى عملية نصب واحتيال بعدما تبين أن الشخص المعني يملك مأوى ويستغل تلك الحالة لجمع الأموال.

عملية نصب واحتيال في الجزائر

وبدأت القصة عندما أطلق صانع المحتوى الخيري، بثا مباشرا على صفحته على منصة "تيك توك"، وهو جالس على الرصيف الذي عثر فيه على المتشرد، ودعا جميع المحسنين أن يتقدَّموا للتصدق على المتشرد الذي (حسب ادعاءاته) طُرد من المنزل الذي كان يُؤجره.

وتنقل العديد من المحسنين من مناطق مختلفة من ذات الولاية (سطيف 268 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر)، وكذا من الولايات المجاورة، وجمعوا مبلغا معتبرا في ظرف نصف ساعة فقط، يُقدر بـ100 مليون سنتيم ما يُعادل 5 آلاف دولار، عدا من وعد بإيوائه مجانا.

وكان المؤثر ينوي منح هذا المبلغ المالي للمعني لتأجير بيت، وجمع مبلغ مالي آخر لشراء سيارة ليشتغل عليها، غير أنه وبعد ساعات خرج وليد بتصريح يؤكد فيه أنّ المتشرد ورغم توفير مسكن له، خرج مجددا إلى الشارع، وأنه تم استرجاع الأموال والتي قرر المحسنون منحها إلى محتاج آخر.

وصنعت الحادثة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها ليست الأولى من نوعها، فسبق أن جمع أحد صناع المحتوى مبلغا ماليا لشراء منزل لشابٍ كان يبيت في كوخ متواضع، غير أن الأخير باعه بعد أيام فقط من الحصول على المفاتيح وعاد إلى كوخه واشترى بتلك الأموال سيارة فاخرة.