إصابة شخصين فى تصادم 3 سيارات بالطريق الدائرى الأوسطى

أصيب شخصان فى حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الدائرى الأوسطى، اليوم السبت، ما تسبب فى ظهور كثافات مرورية جراء الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مروري بمدخل مدينة وادي حوف ومطلع الطريق الاوسطي.

وبالانتقال والفحص تبين توقف الحركة المرورية بسبب حادث تصادم ٣ سيارات وإصابة شخصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، ورفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

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