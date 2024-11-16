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افتتاح مقر النيابة الإدارية ببني سويف وانضمامها لمنظومة التحول الرقمي

افتتاح مقر النيابة
افتتاح مقر النيابة الإدارية ببني سويف - منظومة التحول الرقمي

شهد المستشار عبد الراضي صدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية افتتاح مقر النيابة الإدارية ببني سويف القسم الثالث وانضمامها لمنظومة التحول الرقمي.

توجَهَ  المستشار عبد الراضي صدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت الموافق ١٦ / ١١ / ٢٠٢٤، لمحافظة بني سويف في زيارة التقى فيها بالدكتور محمد هاني غنيم - محافظ "بني سويف".


ورافقه خلال الزيارة  النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية،  الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير إدارة النيابات، وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، واختتم بتبادل الدروع التذكارية.

وعقب ذلك توجه الحضور يصاحبهم المستشار فوزي شحاتة - مدير فرع الدعوى التأديبية - القسم الثاني بالقاهرة، والمستشار زكي شلقامي - وكيل إدارة التفتيش القضائي، والمستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي - عضو وحدة التحول الرقمي، ليشهدوا افتتاح مقر النيابة الإدارية ببني سويف – القسم الثالث بمبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة "بني سويف الجديدة"، وتدشين منظومة التحول الرقمي بها.


وكان في استقبالهم قيادات وأعضاء النيابة الإدارية ببني سويف وحرص الحضور على تَفَقُد مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة بني سويف الجديدة والذي يشمل: المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية ونيابتي بني سويف القسم الأول والثاني، بالإضافة لنيابة بني سويف - القسم الثالث التي جرى افتتاحها اليوم، واستعراض منظومة التحول الرقمي بالمجمع.

وفي كلمته وجَّهَ  رئيس الهيئة، خالص الشُكر للدكتور محمد هاني غنيم - محافظ "بني سويف"؛ على التعاون المثمر والمستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية والمحافظة، مرورًا باستحداث وتطوير ورفع كفاءة عددٍ من المقرات الجديدة ومجمع النيابات الإدارية، وخَصَّ سيادته بالشكر إدارة النيابات، على ما قامت به من عمل دؤوب بداية من إنشاء المبنى وحتى افتتاح نيابة القسم الثالث اليوم، والذي يشكل إضافة حقيقية ومميزة لمقرات النيابة الإدارية.

 كما وجه الشكر للحضور من أعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة على ما بذلوه من جهد في الوصول بهذا المقر للشكل اللائق لهيئة النيابة الإدارية، وأكد سيادته على حرصه الدائم على توفير كل سبل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.


ومن جانبه، رحب الدكتور  محمد هاني غنيم - محافظ "بني سويف"، بالمستشار عبد الراضي صدّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات النيابة الإدارية الحضور، وأكد على اهتمام المحافظة البالغ بتوفير كافة سُبُل الدعم للنيابة الإدارية؛ بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية، ووجه  الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، الذي شهد عهده طفرة في تطوير ودعم البنية التحتية على مستوى الجمهورية واستحداث لدور القضاء والعدالة.

 

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افتتاح مقر النيابة الإدارية ببني سويف منظومة التحول الرقمي رئيس هيئة النيابة الإدارية

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