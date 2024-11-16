موعد إجراء قرعة الحج في محافظات سوهاج وقنا والقليوبية

تبدأ وزارة الداخلية، إجراء قرعة الحج بـعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لموسم الحج لعام 1446هـ/2025م، بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م.

موعد قرعة حج وزارة الداخلية 2025

وحددت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر2024 لإجراء قرعة الحج بمديريات أمن سوهاج – قنا - شمال سيناء – القليوبية.

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025

وكانت وزارة الداخلية قد حددت في وقت سابق عن قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 20 /10 /2024م حتى يوم السبت الموافق 16 /11 /2024م، حيث تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20 /11 /2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 /11 /2024.