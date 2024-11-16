السبت 16 نوفمبر 2024
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مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

حي بتركيا، فيتو
حي بتركيا، فيتو

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، أن طفلا رضيعا توفي، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين، وأخليت عدد من الشقق وأغلق حي كامل في مدينة إزمير التركية، بعدما رش أحد السكان شقته بـ مبيد حشري دون مراعاة إجراءات السلامة.

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بسبب رش مبيد حشري 

ووقعت الحادثة عندما بدأت شركة مبيدات حشرية، رش شقة في مبنى مكون من أربعة طوابق، للتخلص من حشرات "بق الفراش" التي يصعب القضاء عليها.

وسرعان ما انتشرت رائحة المبيد إلى الشقق المجاورة في المبنى، الذين أبلغوا الطوارئ، لتحضر فرق إسعاف وخبراء مواد كيميائية والتعامل مع الكوارث.

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