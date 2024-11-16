السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 10 سيدات في تصادم تروسيكل بسيارة فى بني سويف

اسعاف بني سويف
اسعاف بني سويف

أصيبت 10 سيدات في حادث تصادم وقع صباح اليوم السبت بين تروسيكل وسيارة نقل على طريق الجيزاوية بالقرب من كمين ميدوم، في دائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وتم نقل المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، حيث تراوحت إصاباتهن بين سحجات وكدمات بسيطة.

 

إصابة 10 سيدات في حادث تصادم ببني سويف

 

وأوضح الدكتور أكرم سعد، مدير عام مستشفى الواسطى المركزي، أن الحالات التي تم استقبالها كانت تتراوح إصاباتهن بين سحجات وكدمات بالجسم، كما أظهرت الفحوصات الطبية إجراء الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لكل منهن، مشيرا إلى أنه بعد استقرار حالاتهن تم التصريح بخروجهن من المستشفى بعد تماثلهن للشفاء.

 

وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، على إثره تم توجيه 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 10 سيدات تراوحت أعمارهن بين 28 و32 عامًا، بترتيب مختلف من الإصابات، وكان من بينهم «حنان.أ.م» (30 عامًا) و«هيام.س.ن» (29 عامًا) و«نادية.م.أ» (30 عامًا) اللائي اشتبه في تعرضهن لكسر في الكتف الأيمن، بينما تعرضت باقي المصابات لإصابات متفرقة تمثلت في جروح وسحجات في مختلف أنحاء الجسم.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأكدت السلطات الأمنية أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحادث.

 

بحضور المحافظ ورئيس الهيئة، افتتاح قسم ثالث النيابة الإدارية ببني سويف

محافظ بني سويف يستقبل رئيس النيابة الإدارية لافتتاحات جديدة بشرق النيل

التحقيق مع أطباء وصيادلة وتمريض ومسئولي الأمن لتغيبهم عن العمل ببني سويف

سكرتير بني سويف يتفقد سوق ترعة البوصة لدراسة بدائل الاستفادة منه

تنفيذي بني سويف يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية

الكرتونة بـ150 جنيها، 10 منافذ لبيع البيض بأسعار مخفضة في بني سويف

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

"جوزك هيتجوز عليكي"، عقوبة تأديبية لمعلمة بسبب اتصالها بزوجة مديرها في بني سويف

محافظ بني سويف يستمع لشكاوى ومطالب المواطنين ويوجه بسرعة حلها

وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى الرمد وتحيل المتغيبين للتحقيق

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

بحضور المحافظ ورئيس الهيئة، افتتاح قسم ثالث النيابة الإدارية ببني سويف

محافظ بني سويف يستقبل رئيس النيابة الإدارية لافتتاحات جديدة بشرق النيل

التحقيق مع أطباء وصيادلة وتمريض ومسئولي الأمن لتغيبهم عن العمل ببني سويف

سكرتير بني سويف يتفقد سوق ترعة البوصة لدراسة بدائل الاستفادة منه

تنفيذي بني سويف يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية

الكرتونة بـ150 جنيها، 10 منافذ لبيع البيض بأسعار مخفضة في بني سويف

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

"جوزك هيتجوز عليكي"، عقوبة تأديبية لمعلمة بسبب اتصالها بزوجة مديرها في بني سويف

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

سر غياب أكرم توفيق عن مران الأهلي

أغضبت جماهير الأهلي وطالبت بطرده، حقيقة صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي

دفاع أحمد فتوح بعد الحكم على موكله: بشكر مرتضى منصور كان معانا لحظة بلحظة (فيديو وصور)

خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة على البلوجر الشهيرة في قضية مخدر الاغتصاب (صور)

محمد صلاح يثير الجدل بصورة لـ مكة وكيان، والنشطاء يستغلونها في جائزة جلوب سوكر

منوعات

المزيد

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم السبت

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

الشباب والرياضة تنظم ملتقى "توظيف مصر" بمركز شباب باب الشعرية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

هل فلوس «الجمعية» مع زملائي من باب الربا؟ رد حاسم من الأزهر للفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads