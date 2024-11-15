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خارج الحدود

وزارة الفضيلة والوقاية من الرذيلة الإيرانية تفتح عيادة علاج نفسي للنساء الرافضات للحجاب

أزمة الحجاب فى إيران،
أزمة الحجاب فى إيران، فيتو

شرعت السلطات في إيران، لافتتاح "عيادة علاج نفسي" للنساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب

عيادة وزارة الفضيلة والوقاية من الرذيلة في إيران 

وحسب ما أعلنت وزارة تعزيز الفضيلة والوقاية من الرذيلة، فإن هذه العيادة التي ستقع في العاصمة طهران، ستكون مركزًا للصحة النفسية تحت مسمى "عيادة للتخلي عن الحجاب".

 

وتسعى عيادة العلاج النفسي للنساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب، إلى تقديم "علاج علمي ونفسي" للنساء، بحسب ما ذكرته الوزارة. 

 

ووفقا لصحيفة "إيران واير"، من المقرر أن ترافق النساء بهدف مساعدتهن على "تبني الملابس المحتشمة بثقة".

عيادة علاج نفسى في إيران للنساء الرافضات لارتداء الحجاب

وتشمل برامج العيادة أيضا، دروسا تعليمية يقودها "خبراء في فلسفة وقيم الحجاب"، بهدف تزويد النساء بـ "مهارات لمواجهة الضغوط الاجتماعية" و"تعزيز هويتهن" من خلال ارتداء الحجاب.

 

وحسب صحيفة " تلجراف" البريطانية، يتمثل الهدف المعلن لهذه العيادة في "علاج" النساء اللاتي يرفضن الامتثال لقوانين الحجاب التي تلزمهن بتغطية رؤوسهن في الأماكن العامة، بالإضافة إلى "تعزيز الكرامة والعفة والاحتشام".

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