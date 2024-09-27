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ثقافة وفنون

نداء شرارة: الحجاب لم يقلل فرصي على الساحة الغنائية

المطربة نداء شرارة،
المطربة نداء شرارة، فيتو

أكدت المطربة الأردنية نداء شرارة،  أن الحجاب لم يقلل فرصها باعتبار أنها تظهر بالحجاب، مشيرة إلى أنه شيء مميز ولم ينقص من نجاحي شيئًا.

نداء شرارة: الحجاب شيء مميز 

وقالت نداء شرارة خلال حوارها مع “فيتو”: "أنا أرى أن الحجاب شيء مميز، أقدم فنًا جميلًا ومحترمًا، والجمهور الذي يحبني يدعمني دائمًا، يكفيني أن صوتي وصل إلى الجمهور وحقق نجاحًا كبيرًا، والحجاب لم ينقص من نجاحي شيئًا.

وانتهت المطربة الأردنية  نداء شرارة من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد المزمع طرحه قريبا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ألبوم نداء شرارة الجديد 

وأكدت نداء شرارة في تصريح لـ “فيتو”: "أن ألبومها الجديد يتضمن أشكال من الأغاني مختلفة ومن المفترض طرحه بشكل سينجل كل أغنية تلو الأخرى على فترات متقاربة، مشيرة إلي أن ألبومها جاهز علي الطرح بعد انتهائها من تسجيل أغانيه"، مضيفة، في أغاني هتبسط الناس.

وتتعاون نداء شرارة في ألبومها الجديد المفترض طرحه قريبا مع عدد من الشعراء والملحنين ومنهم كريم نيازي، إسلام شوقي، محمود عادل، وعمرو الشاذلي وغيرهم

ومن ناحية أخرى كانت نداء شرارة طرحت في وقت سابق أغنية ومعاك وذلك علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية" ومعاك "، كلمات أحمد العزب، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكس وماستر هشام البنا، جيتار مصطفى نصر، بيز جيتار سيكا.

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