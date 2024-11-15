الجمعة 15 نوفمبر 2024
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اقتصاد

خبير: القيمة السوقية لأغلب الشركات المدرجة بالبورصة المصرية أقل من القيم العادلة

البورصة،فيتو
البورصة،فيتو

قال حسام عيد خبير أسواق المال، إنه عقب الإعلان عن صفقة الاستحواذ المقدمة من شركة ارلا فودز على شركة دومتي للصناعات الغذائيه  انعكس ذلك بشكل إيجابي على أداء قطاع المواد الغذائية وعلى أداء سهم شركة دومتي للصناعات الغذائيه ودفعها نحو الصعود بنسبة 20% .


وأضاف أن هذا الأمر  يؤكد أن القيمة السوقية لأغلب الشركات المدرجة بالبورصة المصرية أقل بكثير من القيم العادلة لاغلبها، وأن المستويات السعرية الحالية فرصة قوية لتحقيق أرباحا قياسية على الأموال المستثمرة.

 


وتابع،أن تزايد صفقات الاستحواذ على الشركات المدرجة يؤكد على أن الاقتصاد المصري جاذب لرؤوس الأموال بشكل كبير  وأنه قادر على تحقيق معدلات نمو كبيرة،وبشكل يضمن أيضا استدامة الأداء الإيجابي والصعود لمؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

 


وتابع،إن الحديث عن الشطب الاختياري بعد تنفيذ صفقات  الاستحواذ والذي يعتبر من الإجراءات التي تتجه إليها الشركات المقيدة لعدة أسباب أهمها استنفاذ جميع مميزات القيد في البورصة المصرية مثل التمويل منخفض التكلفة وسرعة التسعير والتقييم للشركات المدرجة.


واشار الى عدم قدرة بعض الشركات المدرجة التي تتجه إلى قرار الشطب الاختياري من جداول البورصة على الالتزام بقواعد القيد والشطب والافصاح الدوري عن القوائم المالية واي احداث جوهرية قد يكون لها تأثير مباشر على أداء الأسهم والتي تعتبر من أهم قواعد الالتزام بالافصاح والشفافية.

 

ولفت إلى أنه سمحت هيئة الرقابة المالية للشركات المدرجة التقدم بطلب الشطب الاختياري وفقا لعدة ضوابط طبقا للمادة رقم 55 والمادة 55 مكررا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 11 بتاريخ 22/1/2014 والمعمول بها اعتبارا من تاريخ 1/2/2014 وتعديلاتها، والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها بشأن الشطب الاختياري وتعديلاتها
وحفاظا على حقوق الأقلية فقد أصدرت هيئة الرقابة المالية على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية من القرارات الهامة جدا التي تهدف إلى حماية حقوق الأقلية بهيكل ملكية الشركات المدرجة في حالة الشطب الاختياري. 

وذلك للحفاظ على أموالهم المستثمرة من منطلق أهمية دور الرقيب في تنظيم ورقابة طلبات الشطب الاختياري للشركات ومبررات طلب الشطب، وإلزام هيئة الرقابة المالية الشركات التي ترغب في الشطب الاختياري بنشر تقرير الإفصاح عن مبررات طلب الشطب الاختياري قبل السير في إجراءات الشطب بدعوة الجمعية العمومية، وايضا الاعلان عن القيمة العادلة وتقديم عرض شراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري والراغبين في التخارج أو أعلى سعر اغلاق للسهم خلال تعاملات اخر شهراو متوسط اقفال اخر ثلاثة أشهر قبل أيضا دعوة الجمعية العمومية.

تجدر الاشارة الى أن هذه التعديلات أكثر حرصًا على حقوق المساهمين وحماية أموالهم والتي تهدف هيئة الرقابة المالية دائما إلى زيادة الشفافية والافصاح بسوق المال المصري والتي تعتبر من أحد اهم مقومات وقواعد التداول في البورصة المصرية.

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