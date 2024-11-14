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محافظات

رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات مؤتمر البورصة للتنمية في نسخته الثامنة (صور)

رئيس جامعة دمنهور،
رئيس جامعة دمنهور، فيتو

شهد الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور-  منذ قليل افتتاح فعاليات مؤتمر البورصة للتنمية في نسخته الثامنة، الذي تنظمه البورصة المصرية بالتعاون مع محافظة البحيرة بحضور  الدكتورة جاكلين عازر ـ محافظ البحيرة،  أحمد  الشيخ ـ رئيس مجلس إدارة  البورصة المصرية، بمجمع دمنهور الثقافي.


 

في مستهل كلمته أعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بمشاركة جامعة دمنهور في  مؤتمر البورصة للتنمية في نسخته الثامنة، والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ،  مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يعد أحد أهم المحافل العلمية والاقتصادية على أرض محافظة البحيرة.


 

رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات مؤتمر البورصة للتنمية، فيتو
رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات مؤتمر البورصة للتنمية، فيتو
رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات مؤتمر البورصة للتنمية، فيتو
رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات مؤتمر البورصة للتنمية، فيتو

وخلال كلمته أكد رئيس الجامعة حرص جامعة دمنهور على تزويد أبنائها الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة؛ للمساهمة في إعداد خريج قادر على المشاركة في بناء اقتصاد واعد لمحافظة البحيرة والمحافظات المجاورة، وذلك في إطار سعي جامعة دمنهور لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن حرص جامعة دمنهور على مشاركة طلابها في هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.


 

وعن البورصة وصناعة القرارات الاستثمارية، أكد ترابيس حرص جامعة دمنهور بمختلف كلياتها على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم آليات عمل البورصة، وصناعة القرارات الاستثمارية الصائبة؛ وذلك من خلال البرامج الأكاديمية التي تشهد مؤخرًا تطويرا يتواكب مع متغيرات العصر المتلاحقة، حتى نتمكن من تقديم خريجين قادرين على المساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن جامعة دمنهور بصفتها مركز التنوير على أرض محافظة البحيرة تدرك جيدًا أهمية دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية؛ مؤكدًا التزام الجامعة بنشر ثقافة الاستثمار وتوعية المجتمع بأهمية البورصة كمحرك أساسي للاقتصاد القومي.


 

على هامش المؤتمر؛ وانطلاقًا من حرص ورغبة كل من جامعة دمنهور والبورصة المصرية في تدعيم التعاون بينهما، لنشر الثقافة المالية والاستثمار والادخار التراكمي بالبورصة لتعظيم المساهمة في التنمية الشاملة في مصر، وقع رئيس جامعة دمنهور، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بروتوكول تعاون  مشترك.

رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات مؤتمر البورصة للتنمية، فيتو
رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات مؤتمر البورصة للتنمية، فيتو


 

وأعرب رئيس جامعة دمنهور عن بالغ سعادته بهذا التعاون مع واحدة من أهم القطاعات المالية في الدولة المصرية، مما سيكون له بالغ الأثر في إحداث نقلة نوعية في تدريب الطلاب لمواكبة سوق العمل، وتعريفهم بأحدث ما توصلت إليه البورصة المصرية، حيث يتضمن البروتوكول تقديم محاضرات لطلاب جامعة دمنهور من قبل البورصة المصرية عن مبادئ البورصة وعن نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS)، وإعداد وتوزيع كتيبات إلكترونية تعليمية للطلاب من قبل البورصة (soft copy)، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الندوات لطلاب جامعة دمنهور لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية.
 

الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي جامعة دمنهور لتعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الرائدة في مصر مثل البورصة المصرية، وتشجيع الشباب على الاهتمام بالأسواق المالية، وتهدف هذه الشراكة إلى توفير فرص تعليمية وتدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في مجالات المالية والاستثمار.

 

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جامعة دمنهور دمنهور البحيرة مؤتمر البورصة للتنمية مجمع دمنهور الثقافي محافظ البحيرة

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