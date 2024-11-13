البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات

البورصة المصرية، تباينت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بحركة تداولات اليوم، حيث استطاعت 5 أسهم الحفاظ على المراكز الأولى من حيث الأسهم الأكثر نشاطا بحركة التداولات وهم ( لوتس، أصول، السويس لتوطين التكنولوجيا، ثمار، راية لخدمات مراكز الاتصال ).

وفي ذات السياق انخفضت 5 أسهم إلى المراكز الخمسة الأخيرة من بين عدد الأسهم المدرجة فى البورصة المصرية هي ( جيتيكس - جولدن كوست - الاستثمار العقارى - النصر - كونتكت ).

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وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيًّا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بحركة تداولات جلسات البورصة المصرية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا بحركة التداولات

لوتس.

اصول.

قناة السويس.

ثمار.

راية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا بحركة التداولات

جيتكس.

جولدن كوست.

اليكو.

النصر للحاصلات الزراعية.

كونتكت.

حركة المؤشرات بجلسة اليوم

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02 % ليصل إلى مستوى 31570 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31 % ليصل إلى مستوى 8377 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18 % ليصل إلى مستوى 11650 نقطة.