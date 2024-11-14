حصاد اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي.. أحمد عز يتحدث عن سر نجاحه.. دعم قوي من إريك روبرتس للقضية الفلسطينية.. وعرض الفيلم السعودي "ثقوب"

شهد اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، فعاليات هامة من أبرزها ندوة النجم أحمد عز، والتي تحدث فيها عن مشواره وتكريمه في حفل الافتتاح بالأمس بحصوله على جائزة فاتن حمامة.

وخلال كلمته كشف عز عن السر وراء استعانة صناع السينما والدراما به في البداية، مشيرًا إلى أن ذلك كان يعود لمظهره فقط.

وتابع: “أما عن سر نجاحي بلا شك كان من خلال مشاركتي بمسلسل ملك روحي مع يسرا الذي أحمل في قلبي له معزة خاصة لأن حينها كل ما كنت أملكه ٢٠٠ دولار.. إلا أن هذا العمل نقلني فى مرحلة أخرى”.

الغرور آفة النجوم

وتحدث عز عن أن الغرور هو آفة كل فنان حقيقي لأن هذه الصفة تدمره نفسيًّا وتدمر مسيرته الفنية أيضًا، متابعًا: “يجب أن لا يهتم الفنان فقط بجني الأموال والدولارات ويجب أن يكون لديه هدف فني ورسالة يسعي لتقديمها، والأموال التي يجنيها من وراء الفن هي رزق من حوله ولا داعي للإصابة بالغرور”.

الاختيار والممر

وتحدث عز عن كواليس تجربته فى تقديم الأعمال الوطنية كمسلسل “الاختيار” وفيلم “الممر”، مؤكدًا أنه كان يحلم بتقديم أعمال وطنية.

وأضاف: كنت بحلم أقدم أعمال زي مسلسل أحلام الفتى الطائر ورأفت الهجان وأن الفرصة سمحت لي بتقديم الممر والاختيار والخلية”.

وتابع أنه كان يجد الشوارع خالية لمشاهدة أعماله الفنية الوطنية وهى كانت لحظة فارقة في مسيرته.

سلسلة ولاد رزق

وعن سر نجاح سلسلة ولاد رزق قال: “معظم الأفلام والمسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا لي لم تكن لي في البداية.. ومن بينها فيلم ولاد رزق ففي البداية لم يكن لي وكان لبطل آخر.. إلا أنني من اللحظة الأولى أحببته وعشقت شخصية رضا، وتعلمت من شاب من حي الأباجية كيف يتم تجسيد رضا هذا الشاب الممزوج بين البلطجة والاحترام والكرم”.

أحمد عز: أرغب في تقديم شخصيتي خالد بن الوليد وطارق بن زياد

وأكد أحمد عز أنه لديه رغبة قوية في تقديم شخصيات من التاريخ الإسلامي، وفي مقدمتهم شخصيتي الصحابي خالد بن الوليد، وطارق بن زياد خلال الفترة المستقبلية.

إريك روبرتس يدعم القضية الفلسطينية

ومن بين فعاليات اليوم أيضًا كان تكريم النجم الأمريكي الشهير "إريك روبرتس"، المرشح لجائزة الأوسكار عن فيلم Runaway Train، وذلك ضمن فعاليات الدورة 45 من المهرجان.

وأظهر إريك دعمه القوي لضحايا الشعب الفلسطيني جراء ما يعانيه من جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة، وطل بدبوس بشارة فلسطين مؤكدًا أن ما يعانيه هذا الشعب الطيب جنوني ولا يمكن أن يتحمله سوى الملائكة والجبال فهو تحمل وصبر خارق للطبيعة.

ندوة خيري بشارة

كما نظم المهرجان ندوة للمخرج خيري بشارة، والتي تحدث فيها عن كواليس تحضيراته لفيلم كابوريا قائلًا: "قررت تقديم عمل مختلف عن الـ 4 أفلام التي سبقت هذا العمل".

وأضاف أنه تعرض لموقف طريف من قبل الجمهور موضحًا: “واحد وقفني في الشارع وقال لي جالي ذبحة صدرية بسبب فيلم يوم حلو ويوم مر”.

وتحدث عن أن عائلته كانت ثرية، وأن هناك موقفًا جمعه بوالده لن ينساه عندما كان صغيرًا، موضحًا: "والدي ضرب فلاحًا، ولكني لم أوافق على هذا الفعل وتضامنت مع الفلاح لأنني ضد الظلم".

وتضمنت فعاليات اليوم أيضًا عرض الفيلم السعودي "ثقوب" ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

وانطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 143 دقيقة، في تمام الساعة 6 مساءً، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، من إخراج عبد المحسن الضبعان.