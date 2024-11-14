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ثقافة وفنون

الشوارع كانت تفضي لمشاهدتهم، أحمد عز: الممر والاختيار أعادوا تجربة رأفت الهجان (صور)

أحمد عز، فيتو
أحمد عز، فيتو

تحدث الفنان أحمد عز عن كواليس تجربته فى تقديم الأعمال الوطنية كمسلسل “الاختيار” وفيلم “الممر”، مؤكدا أنه كان يحلم بتقديم أعمال وطنية. 

ندوة أحمد عز 

وأضاف أحمد عز خلال الجلسة الحوارية التي عقدها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ قليل: “كنت بحلم أقدم أعمال زي مسلسل أحلام الفتى الطائر ورأفت الهجان وأن الفرصة سمحت لي بتقديم الممر والاختيار والخلية”.

وتابع أنه كان يجد الشوارع خالية لمشاهدة أعماله الفنية الوطنية وهى كانت لحظة فارقة فى مسيرته. 

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

وتقام الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش. 

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