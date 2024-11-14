8 شهداء و27 مصابا إثر غارة إسرائيلية على بعلبك

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 27 في غارة إسرائيلية على حي الشعب بمدينة بعلبك شرقي البلاد.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، استشهاد 3386 شخصا وإصابة 14 ألفا و417 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد في الثامن من أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، بورود تحذير إسرائيلي جديد بإخلاء مبان في منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية.

إطلاق صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم خلال اليومين الماضيين 30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

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