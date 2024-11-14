الخميس 14 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3386 شهيدا و14417 جريحا

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، استشهاد 3386 شخصا وإصابة 14 ألفا و417 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد في الثامن من أكتوبر 2023.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، بورود تحذير إسرائيلي جديد بإخلاء مبان في منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية.

 

إطلاق صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم خلال اليومين الماضيين 30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

وصباح اليوم، أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا برشقة صاروخية وتحقيق إصابات مؤكدة.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية اليوم إطلاق صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى.

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