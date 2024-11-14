فوائد الحلبة الحصى، تدعم وظائف الكبد وتحارب الشيخوخة وتقوي المناعة

فوائد الحلبة الحصى، الحلبة الحصى من الحبوب الشهيرة التى تقدم كمشروب دافئ علاجى عرف منذ القدم، واستخدمت فى الطب القديم والطب النبوى.

وفوائد الحلبة الحصى، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها باستمرار.

أهمية الحلبة الحصى وقيمتها الغذائية

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الحلبة الحصى هي إحدى الأعشاب الطبية التي استخدمها الإنسان لقرون طويلة في علاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، وتنتمي الحلبة إلى عائلة الفصيلة البقولية، وتتميز بذورها باللون الأصفر ورائحتها المميزة، وهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مثل البروتينات، الألياف، الفيتامينات، والمعادن مثل الحديد والماغنيسيوم والكالسيوم، وتعتبر الحلبة من الأعشاب المتعددة الفوائد التي تعود بالنفع على الجسم بشكل عام.

فوائد الحلبة الحصى

فوائد الحلبة الحصى للصحة

وأضافت أن من فوائد الحلبة الحصى:

الحلبة تحتوي على الألياف الغذائية التي تساهم في تحسين عملية الهضم، هذه الألياف تساعد في تنظيم حركة الأمعاء، وبالتالي تمنع الإمساك وتقلل من مشاكل القولون العصبي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحلبة أن تحسن من إفراز العصارات الهضمية، مما يساهم في تسريع عملية الهضم.

تنظيم مستويات السكر في الدم، وأظهرت العديد من الدراسات أن الحلبة يمكن أن تكون مفيدة في تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث تحتوي الحلبة على مركبات تساهم في تحسين حساسية الأنسولين وتخفيف مقاومة الجسم له، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري، ويمكن استهلاك الحلبة في شكل مشروب أو مكملات غذائية للمساعدة في التحكم بمستويات السكر.

تعد الحلبة من الأعشاب التي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما يحسن صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساعد الحلبة في تقوية الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية بفضل احتوائها على الألياف والمركبات المضادة للأكسدة.

تساهم في زيادة إنتاج حليب الأم لدى المرضعات، حيث تحتوي الحلبة على مركبات تعرف بالفيتوستروجينات، وهي مواد تشبه هرمون الإستروجين في الجسم، مما يحفز الغدد الثديية على إنتاج الحليب بشكل أكبر.

الحلبة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة آثار الشيخوخة على البشرة، كما أن استخدام الحلبة في شكل ماسك يمكن أن يساعد في علاج حب الشباب والالتهابات الجلدية.

بالنسبة للشعر، يُقال إن الحلبة تساعد في تقوية بصيلات الشعر وتعزيز نموه، بالإضافة إلى أنها تقلل من تساقطه.

تحتوي الحلبة على مركبات مضادة للالتهابات مثل السابونين والفيتامينات التي تساعد في تخفيف الالتهابات وتخفيف الألم، ويمكن استخدامها كمكمل طبيعي للتخفيف من آلام المفاصل والعضلات، خاصة في حالات التهاب المفاصل.

تعتبر الحلبة من الأعشاب التي يمكن أن تعزز من الصحة الجنسية لدى كل من الرجال والنساء، فهي تعمل على تحسين مستوى الهرمونات الجنسية وتعزز من الرغبة الجنسية بفضل احتوائها على الفيتوستروجينات.

تعمل على دعم وظائف الكبد وتنقيته من السموم، حيث تحتوي الحلبة على مركبات تساعد في حماية خلايا الكبد من التدمير وتحفيز قدرته على التجدد.