فوائد فيتامين ه‍، يحارب أمراض القلب والسرطان ويحمي من السكتات الدماغية

فوائد فيتامينه‍، فيتامين هـ من الفيتامينات المهمة التي يجب أن يحصل عليها الجسم باستمرار حفاظًا على الصحة العامة.

وفوائد فيتامين ه‍، عديدة ويوجد في العديد من الأطعمة كما يتوافر بالصيدليات على شكل أقراص وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية فيتامين ه‍

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن فيتامين هـ من الفيتامينات الذائبة في الدهون والتي تلعب دور مهم في الحفاظ على صحة الجسم، ويعرف أيضا بكونه مضاد قوي للأكسدة، وهو عنصر غذائي أساسي يؤثر بشكل إيجابي في العديد من وظائف الجسم وتوجد عدة مصادر غذائية غنية بفيتامين هـ، مثل الزيوت النباتية، المكسرات، والبذور، فضلا عن الخضروات الورقية.

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فوائد فيتامين ه‍ للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد فيتامين ه‍:

فيتامين هـ هو أحد أقوى مضادات الأكسدة في الجسم، مما يعني أنه يساعد في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، والجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة تتشكل نتيجة للعمليات الحيوية الطبيعية أو بسبب التعرض للتلوث والعوامل البيئية الأخرى، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يساعد فيتامين هـ في تقليل التأثيرات الضارة لهذه الجذور الحرة، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

يساهم فيتامين هـ في تحسين صحة القلب من خلال حمايته للأوعية الدموية من التلف الناتج عن الأكسدة، هذا الفيتامين يساعد على تقليل تجلط الدم، مما يقلل من احتمالية حدوث مشاكل مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

فيتامين هـ يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما يؤدي إلى تحسين صحة الشرايين والأوعية الدموية.

يعتبر فيتامين هـ مكون رئيسي في العديد من منتجات العناية بالبشرة نظرا لقدرته على ترطيب الجلد وحمايته من أشعة الشمس الضارة، يساعد هذا الفيتامين في تجديد خلايا الجلد ويمنع علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والبقع الداكنة، كما أنه يساهم في علاج حب الشباب والتقليل من التهابات الجلد.

يساهم فيتامين هـ في تعزيز قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى والأمراض، من خلال تأثيره المضاد للأكسدة، يساعد فيتامين هـ في حماية خلايا الدم البيضاء، وهي الخلايا المسؤولة عن مكافحة البكتيريا والفيروسات، كما يساعد في تحسين استجابة الجسم للعديد من اللقاحات والعلاجات.

فيتامين هـ له دور أيضا في حماية العين من الأمراض المرتبطة بالعمر، مثل الضمور البقعي والتنكس البقعي، هذه الأمراض تؤثر على الرؤية وقد تؤدي إلى فقدان البصر، من خلال خصائصه المضادة للأكسدة، يمكن لفيتامين هـ أن يساهم في تقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض.

يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ، ويحمي من التدهور المعرفي الذي يحدث مع التقدم في العمر، ويعمل فيتامين هـ على الحد من التأثيرات الضارة التي يمكن أن تصيب الدماغ نتيجة للأكسدة.

وتابعت، فيتامين هـ من الفيتامينات الأساسية التي تساهم في صحة الجسم بعدة طرق، سواء عبر حماية الخلايا من الأضرار التأكسدية أو من خلال تعزيز صحة القلب، الجلد، العينين والجهاز المناعي، لذا، من المهم التأكد من الحصول على كميات كافية من هذا الفيتامين عبر الطعام أو المكملات الغذائية للحفاظ على صحة جيدة.