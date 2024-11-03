الحلبة، لتحسين صحة الجهاز الهضمي وخفض الكوليسترول

فوائد الحلبة، عديدة لما تحتوي عليه بذور الحلبة من العناصر الغذائية، مثل البروتينات، الألياف، والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم.



أهم فوائد الحلبة لصحة الجسم



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الحلبة عديدة ومتنوعة، ويمكن تضمينها في النظام الغذائي اليومي للتمتع بفوائدها.

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد الحلبة، للصحة.



الحلبة وفوائدها



1. تحسين الهضم

تُعد الحلبة من العناصر الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم.

يُنصح بها للوقاية من الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. تعمل أيضًا على تقليل الانتفاخات والغازات بفضل خصائصها الطبيعية المهدئة.

2. تعزيز صحة القلب

تلعب الحلبة دورًا مهمًا في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

أظهرت بعض الدراسات أن تناول الحلبة بانتظام يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، ما يعزز من صحة الأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة.

3. تنظيم مستوى السكر في الدم

واحدة من الفوائد الرئيسية للحلبة هي دورها في تحسين مستويات السكر في الدم.

الحلبة تحتوي على مركبات تساعد على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات الجلوكوز في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني.

يمكن لتناول الحلبة كجزء من النظام الغذائي اليومي أن يساهم في تنظيم مستويات السكر والوقاية من التقلبات المفاجئة فيه.

4. تعزيز إنتاج الحليب للمرضعات

تُستخدم الحلبة تقليديًا كعشبة لتعزيز إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات، حيث تحتوي على مركبات تُعرف بالفايتيتوستروجينات، التي تحاكي عمل الهرمونات النسائية وتساهم في زيادة إنتاج الحليب.

تناول الحلبة بانتظام يمكن أن يساعد الأمهات الجدد على تلبية احتياجات أطفالهن من الحليب.

5. تعزيز صحة الشعر والبشرة

تُعد الحلبة غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة البشرة والشعر.

مستخلص الحلبة على فروة الرأس يمكن أن يحسن من نمو الشعر ويقلل من تساقطه. كما أن الحلبة تعمل كمضاد طبيعي للالتهابات وتساهم في تخفيف التهيج والحكة بفروة الرأس.

أما للبشرة، فتساعد الحلبة على منح الجلد مظهرًا نضرًا وصحيًا، وتقلل من ظهور حب الشباب بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا.



6. التخفيف من الآلام المرتبطة بالحيض

من الاستخدامات التقليدية للحلبة هي تخفيف الأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية.

يحتوي نبات الحلبة على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات وتساعد في تخفيف التشنجات والألم المصاحب للحيض. يمكن شرب شاي الحلبة أو تناول مكملات الحلبة أن يساعد في تقليل التوتر الجسدي وتخفيف الآلام في هذه الفترة.

7. مكافحة الالتهابات وتعزيز المناعة

تحتوي الحلبة على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ما يجعلها فعّالة في مكافحة بعض أنواع العدوى. تناول الحلبة يمكن أن يقوي جهاز المناعة ويعزز من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض. تساعد المواد المضادة للأكسدة الموجودة فيها في حماية الجسم من الجذور الحرة التي قد تسبب الضرر للخلايا.



فوائد الحلبة للجسم



8. المساعدة في التحكم في الوزن

يساعد تناول الحلبة على زيادة الشعور بالشبع بسبب احتوائها على الألياف، ما يمكن أن يساهم في التحكم في الوزن وتقليل الرغبة في تناول الطعام بكثرة. يمكن للحلبة أن تكون جزءًا من نظام غذائي يهدف إلى إنقاص الوزن، خصوصًا إذا تم تناولها قبل الوجبات لزيادة الإحساس بالامتلاء.

9. تحسين صحة الكبد

تعتبر الحلبة مفيدة لصحة الكبد، حيث تساعد في تحسين وظائف الكبد وتخليص الجسم من السموم. تناول الحلبة قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد ويدعم عمليات الأيض داخل الجسم. يمكن أن تكون الحلبة جزءًا من نظام غذائي داعم لصحة الكبد وعملياته الحيوية.