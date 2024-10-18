فوائد الحلبة للمرأة، تزيد من إنتاج الحليب للمرضعات وتقلل ألم الدورة الشهرية

الحلبة هي نبات يستخدمه الناس منذ سنوات عديدة في الطب والطبخ، ويشبه نبات الحلبة في مظهره نبات البرسيم، مع أزهار صغيرة صفراء أو بيضاء أو زرقاء أرجوانية وبذور بنية ذهبية داخل جراب.

بجانب مشروب الحلبة، فتشبه بذور الحلبة في الرائحة والمذاق شراب القيقب مما يجعلها الخيار الأمثل لإضافتها إلى الوصفات التي قد يرغب الشخص بلمسة من الحلاوة، يستخدم الهنود الأوراق أيضًا كخضار.

إن خصائص تكثيف نبات الحلبة تجعله مكونًا شائعًا في العديد من منتجات التجميل، وتضيف بعض شركات مستحضرات التجميل مستخلص الحلبة إلى منتجات مثل الشامبو وأقنعة الشعر والبلسم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

فوائد الحلبة

هناك الكثير من النظريات والتقاليد حول استخدام نبات الحلبة، ففي الطب الصيني القديم، تم استخدام الحلبة لقرون.

تستخدم العديد من الثقافات في جميع أنحاء العالم كدواء طبيعي، ويتم تناول الحلبة أحيانًا عن طريق الفم لمن يعانون من مرض السكري لخفض مستويات السكر في الدم وتشنجات الدورة الشهرية لدى النساء وارتفاع نسبة الكوليسترول وغيرها من الحالات الصحية.

الحلبة للأمهات المرضعات

تستخدم السيدات المرضعات رضاعة طبيعية أحيانًا بذور الحلبة لزيادة إدرار الحليب، وأظهرت أحد الدراسات أن الأمهات المرضعات اللاتي شربن مشروب الحلبة زاد إنتاجهن من الحليب، مما يسمح لأطفالهن باكتساب المزيد من الوزن.، وأظهرت دراسة أخرى أن النساء اللاتي شربن الحلبة تمكن من إنتاج ضعف كمية الحليب مقارنة بالأمهات اللاتي لم يشربوا.

انخفاض مستويات السكر في الدم

وجدت بعض الدراسات السريرية أن إضافة مسحوق الحلبة إلى الماء الساخن أو وصفات الخبز يمكن أن يفيد مرضى السكري، سجل الأطباء العديد من العلامات الحيوية لأولئك الذين شملتهم الدراسة قبل وبعد إضافة الحلبة إلى نظامهم الغذائي، ومن بين هذه العلامات الحيوية مستوى السكر في الدم، فأظهر الأشخاص الذين شملتهم الدراسة انخفاض مستويات السكر في الدم بعد تناول مسحوق الحلبة.

في دراسات أخري، أفاد الأشخاص المصابون بمرض السكري بانخفاض مستويات السكر ولاحظوا استجابة أفضل للأنسولين عندما تناولوا جرامًا واحدًا من الحلبة يوميًا.

تقلصات الدورة الشهرية

أظهرت أحد الدراسات أن تناول حبوب بذور الحلبة أو شربها يمكن أن يقلل ويقصر مدة آلام الدورة الشهرية، مثل التقلصات، وتمكنت هؤلاء السيدات بعد ذلك من تقليل عدد مسكنات الألم الإضافية اللازمة أثناء الدورة الشهرية.

التوازن الهرموني

بالنسبة للنساء بعد انقطاع الطمث، قد يساعد مستخلص الحلبة في تخفيف بعض الانزعاج المرتبط بمستويات الهرمونات المتغيرة، ووجدت أحد الدراسات العشوائية تأثيرات كبيرة في تقليل الهبات الساخنة عن طريق تناول مكملات الحلبة لمدة 90 يومًا.