فوائد الحلبة باللبن، مشروب غني بالبروتين والعناصر المهمة يجب تناوله يوميا

فوائد الحلبة باللبن، الحلبة باللبن من المشروبات الشهيرة التي لها شعبية كبيرة وعشاق كثيرون وفي مصر تعتبر من المشروبات التقليدية القديمة.

وفوائد الحلبة باللبن، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناولها.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الحلبة باللبن من المشروبات التقليدية التي لها فوائد صحية متعددة، وقد استخدمت منذ القدم في الطب الشعبي لعلاج العديد من الأمراض وتعزيز الصحة العامة، ويحتوي كل من الحلبة واللبن على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة التي تعزز مناعة الجسم وتساهم في تحسين وظائفه.

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فوائد الحلبة الصحية

وأضاف السيد، أن من فوائد الحلبة:

تحسين عملية الهضم، حيث تساعد الحلبة في تعزيز عملية الهضم، وذلك بفضل احتوائها على الألياف الغذائية التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك، كما أنها تقلل من الانتفاخ والغازات، مما يجعلها مشروبًا مهدئًا للمعدة.

تنظيم مستويات السكر في الدم، وتُعتبر الحلبة من الأعشاب التي قد تساعد في تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم، فهي تحتوي على مركبات مثل الجالاكتومانان، والتي تعمل على تقليل امتصاص السكر من الأمعاء، مما يساعد في السيطرة على ارتفاع نسبة السكر بعد تناول الوجبات.

تعزيز صحة القلب، والحلبة تحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الكولسترول الضار LDL في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساعد في تحسين الدورة الدموية وضبط ضغط الدم.

فوائد اللبن الصحية

وتابع، أما عن فوائد اللبن:

اللبن غني بالكالسيوم الذي يُعتبر ضروريًا لصحة العظام والأسنان، كما أنه يحتوي على فيتامين D، الذي يعزز امتصاص الكالسيوم في الجسم.

اللبن يحتوي على البروبيوتيك، وهي البكتيريا النافعة التي تساعد في تعزيز صحة الأمعاء وتحسين الهضم، يمكن أن يُساهم تناول اللبن في تقليل حموضة المعدة والتهابات الجهاز الهضمي.

اللبن يحتوي على فيتامينات ومعادن مثل الزنك والفيتامينات B، والتي تساعد في تعزيز جهاز المناعة والحفاظ على وظائف الجسم الأساسية.

فوائد الحلبة باللبن للصحة

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، أن من فوائد الحلبة باللبن:-

يحتوي هذا المشروب على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز مناعة الجسم وتحميه من العدوى والأمراض.

اللبن يمد الجسم بالبروتينات والكالسيوم، بينما توفر الحلبة مضادات الأكسدة والألياف التي تدعم جهاز المناعة.

يعمل مزيج الحلبة واللبن على تعزيز صحة الجهاز الهضمي بفضل الألياف الموجودة في الحلبة والبكتيريا النافعة الموجودة في اللبن، كما يساعد في تهدئة المعدة والتقليل من مشاكل مثل الإمساك والانتفاخ.

يحتوي هذا المشروب على كميات جيدة من البروتينات والكربوهيدرات التي تعطي الجسم الطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية، يمكن أن يكون مثاليًا لتناوله في الصباح أو بعد ممارسة الرياضة.

العناصر الغذائية الموجودة في الحلبة واللبن تساعد في تحسين صحة البشرة والشعر، فاللبن يرطب البشرة ويغذيها، بينما الحلبة تُستخدم لتحفيز نمو الشعر وتقويته.