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صحة ومرأة

فوائد الحلبة، تقوى المناعة وتخفض الكوليسترول والسكر بالدم

الحلبة، فيتو
الحلبة، فيتو

فوائد الحلبة، الحلبة من الأعشاب الشهيرة التى ذكرت فى الطب النبوى وأوصانا بها الرسول الكريم لأهميتها العلاجية للجسم.

وفوائد الحلبة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية فهى اشتهرت بفاعليتها فى علاج أنيميا فقر الدم وتقوية المناعة.

أهمية تناول الحلبة 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الحلبة هي نبات عشبي معروف منذ العصور القديمة بفوائده الصحية والطبية المتعددة، وتستخدم بذور الحلبة بشكل واسع في الطب التقليدي والعلاجات العشبية، ولها تأثيرات إيجابية على الصحة العامة.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الحلبة 

وأضافت استشارى التغذية العلاجية:  الحلبة مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، حيث تحتوي بذورها على البروتينات، والألياف، والحديد، والماغنيسيوم، والفيتامينات مثل فيتامين B6، هذه المكونات الغذائية تجعل الحلبة مفيدة في تحسين الصحة العامة وتقوية جهاز المناعة.

فوائد الحلبة 

فوائد الحلبة الصحية 

وتابعت، أن من فوائد الحلبة الآتي:

  • قدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتشير العديد من الدراسات إلى أن الحلبة تساعد في خفض مستويات الجلوكوز في الدم، مما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وتحتوي بذور الحلبة على مركبات تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وهو ما يساهم في تنظيم مستوى السكر.
  • تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك، كما يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بالتهابات المعدة والقولون.
  • الحلبة لها فوائد ملحوظة في تحسين صحة القلب، فهي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
  • يحتوي هذا النبات على مركبات تُعرف بقدرتها على تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهابات في الأوعية الدموية.
  • أما بالنسبة للنساء، فالحلبة لها فوائد مميزة تتعلق بالصحة الإنجابية، قد تساعد في تخفيف أعراض الدورة الشهرية مثل التشنجات والآلام، كما يعتقد أن لها دور في تحسين إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات.
  • يتم استخدامها في العديد من الوصفات الطبيعية لعلاج مشكلات مثل حب الشباب، والشعر المتساقط، والجفاف.
  • تحتوي الحلبة على مضادات أكسدة تساعد في تجديد خلايا الجلد وتعزيز نمو الشعر.

واوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن الحلبة نبات متعدد الفوائد يمكن إدخاله في النظام الغذائي اليومي لتحسين الصحة العامة، سواء كنت تبحث عن تحسين صحة الجهاز الهضمي، أو السيطرة على مستوى السكر في الدم، أو تعزيز صحة القلب، فإن الحلبة تمثل إضافة قيمة لنمط حياتك الصحي.

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