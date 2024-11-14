الخميس 14 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

فوائد الجرجير، يقلل الكوليسترول ويحارب العدوى ويحمى من السرطان

الجرجير
الجرجير

فوائد الجرجير، الجرجير من الخضروات الورقية الشهيرة التى عرفت منذ القدم ولها شعبية كبيرة كبيرة فى مصر وتقدم بجانب الأكلات المختلفة.

وفوائد الجرجير، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله دائما.

 

أهمية تناول الجرجير 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الجرجير هو نبات ورقي ينتمي إلى عائلة الكرنب، ويعرف باسم "الروكا" في بعض البلدان، ويعتبر الجرجير من الخضروات الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تجعله من الخيارات الغذائية الصحية، ويتميز هذا النبات بمذاقه الحار والمميز، ويُستخدم في تحضير العديد من الأطباق مثل السلطات والشوربات والعصائر.

 

عناصر غذائية مهمة موجودة في الجرجير 

 وأضاف السيد، أن الجرجير يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل فيتامين "C"، "K"، و"أ"، بالإضافة إلى العديد من المعادن مثل الكالسيوم والحديد والماغنيسيوم.د، فيتامين "C" يعزز من صحة الجهاز المناعي ويحارب الأمراض، بينما يساعد فيتامين "K" في تحسين صحة العظام والحد من خطر هشاشة العظام.

فوائد الجرجير 
فوائد الجرجير 

فوائد الجرجير للصحة 

وتابع، أن من فوائد الجرجير:-

  • الجرجير غني بالألياف الغذائية التي تساعد في تعزيز حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، والألياف تسهم في الوقاية من الإمساك وتعمل على تنظيف الجهاز الهضمي بشكل طبيعي، مما يساهم في تحسين الامتصاص الغذائي ويمنع العديد من مشاكل الجهاز الهضمي.
  • الجرجير يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات، التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، هذه المركبات تحارب الالتهابات وتحسن من صحة الأوعية الدموية، مما يعزز صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.
  • بفضل محتواه العالي من الفيتامينات والأحماض الأمينية، يعتبر الجرجير مفيد لصحة البشرة، وفيتامين "C" يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجلد، مما يساعد في تحسين مرونته وتجديد خلايا الجلد، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الجرجير تحارب علامات التقدم في السن وتقلل من ظهور التجاعيد.
  • يحتوي الجرجير على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله خيار جيد لدعم الجهاز المناعي، واستهلاك الجرجير بشكل منتظم يساعد في تقوية الدفاعات الطبيعية للجسم ضد الفيروسات والعدوى.
  • تعتبر الخضروات الورقية مثل الجرجير غنية بمركبات فلافونويد وإندولات، وهي مركبات أظهرت الدراسات أنها قد تساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان، خاصةً سرطان الثدي والقولون.
  • الجرجير يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين "أ" ومركبات الكاروتينويد مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي عناصر مهمة لصحة العيون، هذه المركبات تساهم في حماية العين من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.
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