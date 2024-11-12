الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية تخلصك من الشعر الأبيض وتعيد جماله

الشعر الأبيض
الشعر الأبيض

الشعر الأبيض من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات وللأسف هو قد ينتشر فى سن مبكر بسبب العامل الوراثي ما يزعج الفتيات كثيرًا.

وتحرص الفتيات على إخفاء الشعر الأبيض للحفاظ على مظهر شباب الشعر وجماله، ولكن عادة تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية الفعالة.

وصفة طبيعية تخلصك من الشعر الأبيض 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تخلصك من الشعر الأبيض وتعيد جماله.

المكونات:-

3-4 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ماء دافئ (حسب الحاجة).

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند (اختياري).

الطريقة:-

  • في وعاء، اخلطي مسحوق الحناء مع ماء دافئ حتى تحصلي على خليط متجانس يشبه قوام الزبادي.
  • أضيفي عصير الليمون إلى خليط الحناء وامزجيه جيدا.
  • يمكنك إضافة زيت الزيتون أو زيت جوز الهند إذا كنتِ ترغبين في تحسين الترطيب وحماية الشعر.
  • وزعي الخليط على شعركِ بشكل متساوٍ، وابدئي من الجذور حتى الأطراف.
  • غطي شعركِ بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة ساعتين على الأقل.
  • يمكنكِ تركه لفترة أطول إذا كان شعركِ يحتاج إلى تغطية أكبر.
  • بعد مرور الوقت، اغسلي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو.
  • هذه الوصفة تعمل على تغطية الشعر الأبيض بشكل طبيعي، وتغذي الشعر وتقويه.
  • يمكن تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الشهر للحصول على أفضل النتائج.
  • للحصول على لون داكن وأكثر كثافة، يمكن إضافة كمية من القهوة أو الشاي الأسود إلى الحناء.
الشعر الأبيض 
الشعر الأبيض 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي  بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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