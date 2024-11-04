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صحة ومرأة

وصفة طبيعية من مطبخك تمنحك شعرا طويلا وغزيرا

شعر طويل وغزير
شعر طويل وغزير

الشعر الطويل والغزير من أنواع الشعر المميزة التى تسعى العديد من الفتيات إلى الوصول إليها؛ لأنه علامات فريدة من علامات الجمال.

وطول وغزارة الشعر يعتمد على التغذية السليمة وشرب الماء الوفير وترطيب الشعر وتنظيفه باستمرار مع تطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر وتحفز نموه.

وصفة طبيعية لشعر طويل وغزير 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تمنحك شعرا طويلا وغزيرا.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ثمرة أفوكادو واحدة ناضجة

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة صغيرة زيت زيتون

الطريقة:-

  • قومي بهرس ثمرة الأفوكادو حتى تصبح ناعمة.
  • في وعاء، اخلطى هريس الأفوكادو مع زيت جوز الهند والعسل، وزيت الزيتون إذا كنت تستخدمه.
  • ضعة الخليط على فروة الرأس والشعر، بدءًا من الجذور حتى الأطراف.
  • قومى بتدليك فروة الرأس برفق لتحفيز الدورة الدموية.
  • اتركي الخليط على الشعر لمدة 30-60 دقيقة.
  • اغسلي شعرك بشامبو لطيف، ثم اشطفيه جيدا بالماء.
  • استخدمى هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • تأكدى من تناول نظام غذائي متوازن وشرب كمية كافية من الماء لدعم صحة شعرك.
  • بهذه الوصفة، يمكنك تعزيز نمو شعرك وجعله أكثر غزارة وطولًا بطريقة طبيعية وآمنة.
شعر طويل وغزير 
شعر طويل وغزير 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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