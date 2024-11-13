مسامية الشعر، تعرفي على أهمية تحديد نوعها والمميزات وطرق العناية

مسامية الشعر، هي خاصية فسيولوجية تشير إلى مدى قدرة خصلات الشعر على امتصاص وإفراز الرطوبة والمواد.

وتختلف مسامية الشعر من شخص لآخر، وتؤثر مسامية الشعر بشكل كبير على صحة الشعر وكيفية العناية به.

وفهم مستوى مسامية الشعر؛ يمكن أن يساعد في اختيار المنتجات المناسبة وطرق العناية بالشعر، مما يعزز صحة الشعر ويحسن مظهره.

وأكدت خبيرة العناية بالشعر سادنرا لي، أن مستوى مسامية الشعر ليس مجرد خاصية وراثية، بل هو عامل رئيسي في تحديد صحة الشعر ومظهره.

وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أنه من خلال فهم مسامية الشعر، يمكننا اختيار المنتجات المناسبة والعناية بالشعر بشكل فعال.

وتحديد نوع المسامية ليس معقدًا، ويمكنك اتباع بعض الاختبارات البسيطة للتعرف على مستوى المسامية، مما يساعد في الحفاظ على صحة شعرك، ويجعلك قادرة على تحديد طرق العناية التي تناسبه.

ويتناول هذا التقرير مسامية الشعر من جميع جوانبها، بما في ذلك أنواع المسامية، ومميزات كل نوع، وكيفية التعرف على مسامية الشعر، وأهمية تحديد مسامية الشعر في العناية به.

اكتشفي نوع مسامية شعرك

ما المقصود بمصطلح مسامية الشعر؟

مسامية الشعر هي قدرة الشعر على امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بها.

وتتأثر مسامية الشعر بشكل رئيسي بالبنية الفيزيائية للشعر، بما في ذلك حالة قشور الشعرة (الطبقة الخارجية). وعادة ما تكون المسامية موروثة ولكن يمكن أن تتأثر بالعوامل البيئية مثل التلوث أو التعرض للحرارة الزائدة أو المواد الكيميائية.

يتراوح مستوى المسامية بين منخفض وعالي، وهذا يحدد كيفية استجابة الشعر للمنتجات والعلاجات.

تعرفي على أنواع مسامية الشعر

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من مسامية الشعر: وهي المسامية المنخفضة، المسامية المتوسطة، والمسامية العالية.

وأوضحت خبيرة الشعر، أن كل نوع يتطلب عناية خاصة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

1. المسامية المنخفضة

المسامية المنخفضة تعني أن الشعر يمتلك قشورًا متراصة بإحكام، مما يجعل من الصعب على الرطوبة والمنتجات أن تخترق الشعر.

غالبًا ما يكون الشعر الذي يعاني من مسامية منخفضة، يبدو لامعًا وقويًا، ولكنه قد يواجه صعوبة في امتصاص الرطوبة والمنتجات الأخرى مثل الزيوت أو البلسم.

مميزات الشعر ذو المسامية المنخفضة

يحتفظ بالشكل والطول بشكل جيد.

يبدو لامعًا وصحيًا.

يتمتع بقوة وصلابة عالية.

يستغرق وقتًا أطول لتجفيفه.

كيفية العناية بالشعر ذو المسامية المنخفضة:

تجنب استخدام المنتجات الثقيلة التي قد تتراكم على الشعر وتسبب ثقله.

استخدم منتجات خفيفة أو خالية من الزيوت.

استخدم الزيوت التي يمكن امتصاصها بسهولة (مثل زيت الأركان أو زيت جوز الهند).

حافظ على ترطيب الشعر من خلال تقنيات التبخير مثل استخدام جهاز بخار الشعر.

تجنب الاستخدام المفرط للحرارة أو المواد الكيميائية القاسية.

2. المسامية المتوسطة

المسامية المتوسطة تعني أن قشور الشعر ليست متراصة تمامًا ولا مفتوحة جدًا. هذا النوع من الشعر يمتص الرطوبة بشكل جيد ويحتفظ بها، مما يجعله أقل عرضة للتلف.

مميزات الشعر ذو المسامية المتوسطة:

سهل التحكم فيه.

يمتص الرطوبة والمنتجات بشكل متوازن.

أقل عرضة للجفاف أو التشبع بالزيوت.

يتفاعل جيدًا مع معظم أنواع منتجات الشعر.

كيفية العناية بالشعر ذو المسامية المتوسطة:

استخدام مجموعة متنوعة من المنتجات لتغذيته وترطيبه دون الإفراط.

استخدام البلسم بشكل دوري لتقوية الشعر.

من الممكن استخدام الزيوت بشكل معتدل.

العناية الدورية بالصحة العامة للشعر بما يشمل التغذية السليمة والابتعاد عن الحرارة العالية.

3. المسامية العالية

الشعر ذو المسامية العالية يعني أن قشور الشعر تكون متباعدة أو مفتوحة، مما يسمح للرطوبة والمنتجات بالاختراق بسهولة ولكن يؤدي إلى فقدان الرطوبة بسرعة أيضًا. هذا النوع من الشعر قد يعاني من الجفاف والتلف بسهولة.

مميزات الشعر ذو المسامية العالية

يمتص الرطوبة والمنتجات بشكل سريع.

يتأثر بسهولة بالعوامل البيئية مثل الرطوبة والحرارة.

قد يظهر بشكل خشن وجاف إذا لم يتم العناية به جيدًا.

كيفية العناية بالشعر ذو المسامية العالية:

استخدام منتجات مرطبة وغنية بالبروتينات للمساعدة في تعزيز قوة الشعر.

تجنب استخدام الحرارة بشكل مفرط لتفادي تفاقم الجفاف.

استخدام الزيوت والبلسم الثقيل للمساعدة في الحفاظ على الرطوبة داخل الشعر.

إجراء حمامات زيت دورية للحفاظ على رطوبة الشعر وتقويته.

اكتشفي كيفية التعرف على مسامية الشعر

أشارت خبيرة العناية بالشعر، إلى أن معرفة مستوى مسامية شعرك هو أول خطوة لتحديد أفضل طريقة للعناية به.

وإليكِ بعض الطرق التي يمكن من خلالها تحديد مسامية الشعر:

اختبار الماء:

الطريقة: خذي شعرة واحدة من رأسك وضعيها في كوب ماء مملوء بالماء الفاتر.

إذا غطست الشعرة بسرعة في الماء، فهذا يشير إلى أن شعرك ذو مسامية عالية.

إذا بقيت الشعرة عائمة على سطح الماء، فهذا يشير إلى أن شعرك ذو مسامية منخفضة.

إذا غطست الشعرة ببطء، فهذا يشير إلى أن شعرك ذو مسامية متوسطة.

اختبار اللمس:

الطريقة: مرري أصابعك عبر خصلات شعرك من الجذور إلى الأطراف.

إذا شعرتِ بملمس خشن أو غير ناعم، فهذا قد يدل على مسامية عالية.

إذا كان شعرك ناعمًا وسلسًا، فهذا يشير إلى مسامية منخفضة أو متوسطة.

اختبار الشد:

الطريقة: قومي بشد شعرة واحدة برفق.

إذا شعرت بأنها مرنة ولكنها لا تنكسر بسهولة، فهذا قد يدل على مسامية متوسطة.

إذا كانت الشعرة تتمدد بسهولة ولكن لا تعود إلى شكلها الطبيعي أو إذا كانت تتكسر بسهولة، فهذا يشير إلى مسامية عالية.

أهمية تحديد مسامية الشعر

أكدت ساندرا لي، أن تحديد مسامية الشعر مهم جدًا لأنه يساعد في تخصيص روتين العناية بالشعر.

وبعض الأسباب التي تجعل من الضروري تحديد مسامية الشعر، تشمل ما يلي:

اختيار المنتجات المناسبة:

تحديد مستوى مسامية الشعر يساعد في اختيار أنواع الشامبو، البلسم، والزيوت التي تتناسب مع احتياجات شعرك.

الشعر ذو المسامية العالية يحتاج إلى منتجات غنية بالترطيب، بينما الشعر ذو المسامية المنخفضة يحتاج إلى منتجات خفيفة.

تجنب تلف الشعر:

إذا كانت المسامية غير محددة، قد تقومين باستخدام منتجات غير مناسبة لشعرك، مما قد يؤدي إلى تلفه أو جفافه.

على سبيل المثال، استخدام الزيوت الثقيلة على الشعر ذو المسامية المنخفضة قد يتسبب في تراكم الزيوت والتسبب في مشاكل أخرى.

تحقيق التوازن بين الترطيب والتغذية:

الشعر ذو المسامية العالية يحتاج إلى تغذية بروتينية إضافية لتقويته، بينما الشعر ذو المسامية المنخفضة يحتاج إلى الترطيب بشكل أساسي.

فهم هذه الاحتياجات يساعد في تحقيق التوازن بين الترطيب والتغذية.

حماية الشعر من التأثيرات البيئية:

الشعر ذو المسامية العالية يتأثر بسهولة بالعوامل البيئية مثل التلوث والحرارة والرطوبة.

معرفة ذلك يساعد في اتخاذ تدابير وقائية مثل استخدام واقي للشعر من الحرارة أو استخدام تغطية لحماية الشعر.