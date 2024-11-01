خطوات بسيطة تساعدك في العناية بالشعر خلال الشتاء

يتأثر الشعر كثيرا فى فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات حرارة الطقس التي تسبب جفاف الشعر ما يعرضه للتقصف والهيشان.

وتحرص بعض الفتيات على تكثيف ترطيب الشعر والعناية الجيدة به فى فصل الشتاء حفاظا على جماله وحمايته من المشكلات التي تؤثر على لمعانه.

طرق العناية بالشعر في فصل الشتاء

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن فصل الشتاء يمكن أن يكون قاسيًا على الشعر بسبب انخفاض درجات الحرارة والرطوبة، لذا يجب اتباع بعض الطرق للعناية بالشعر في هذا الموسم، منها:

ترطيب الشعر: استخدمي مرطبات مكثفة مثل الزيوت الطبيعية (كزيت جوز الهند أو زيت الأرجان) أو بلسم عميق لتغذية الشعر.

تجنب الماء الساخن: اغسلي شعرك بماء دافئ بدلا من الساخن لتجنب جفاف فروة الرأس.

تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية: حاولي تقليل استخدام مجففات الشعر وأدوات التصفيف الأخرى لتفادي التلف.

تغطية الشعر: ارتدي قبعة أو وشاح لحماية شعرك من الرياح الباردة.

تناول غذاء صحي: احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الأوميجا 3، والفيتامينات A وE، التي تعزز صحة الشعر.

شرب الماء: شرب كميات كافية من الماء مهم للحفاظ على رطوبة الشعر.

استخدام منتجات مناسبة: اختاري شامبوهات وبلسم مخصصين لفصل الشتاء، تحتوي على مكونات مرطبة.

قص الأطراف: قومي بقص أطراف الشعر بانتظام للتخلص من التقصف وتعزيز نموه.

العناية بالشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.