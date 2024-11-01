الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

خطوات بسيطة تساعدك في العناية بالشعر خلال الشتاء

العناية بالشعر
العناية بالشعر

يتأثر الشعر كثيرا فى فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات حرارة الطقس التي تسبب جفاف الشعر ما يعرضه للتقصف والهيشان. 

وتحرص بعض الفتيات على تكثيف ترطيب الشعر والعناية الجيدة به فى فصل الشتاء حفاظا على جماله وحمايته من المشكلات التي تؤثر على لمعانه. 

طرق العناية بالشعر في فصل الشتاء 

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن فصل الشتاء يمكن أن يكون قاسيًا على الشعر بسبب انخفاض درجات الحرارة والرطوبة، لذا يجب اتباع بعض الطرق للعناية بالشعر في هذا الموسم، منها: 

  • ترطيب الشعر: استخدمي مرطبات مكثفة مثل الزيوت الطبيعية (كزيت جوز الهند أو زيت الأرجان) أو بلسم عميق لتغذية الشعر.
  • تجنب الماء الساخن: اغسلي شعرك بماء دافئ بدلا من الساخن لتجنب جفاف فروة الرأس.
  • تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية: حاولي تقليل استخدام مجففات الشعر وأدوات التصفيف الأخرى لتفادي التلف.
  • تغطية الشعر: ارتدي قبعة أو وشاح لحماية شعرك من الرياح الباردة.
  • تناول غذاء صحي: احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الأوميجا 3، والفيتامينات A وE، التي تعزز صحة الشعر.
  • شرب الماء: شرب كميات كافية من الماء مهم للحفاظ على رطوبة الشعر.
  • استخدام منتجات مناسبة: اختاري شامبوهات وبلسم مخصصين لفصل الشتاء، تحتوي على مكونات مرطبة.
  • قص الأطراف: قومي بقص أطراف الشعر بانتظام للتخلص من التقصف وتعزيز نموه.
العناية بالشعر 
العناية بالشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

txt

زيت اللافندر، يحل كل مشكلات شعرك في زمن قياسي

txt

فوائد زيت الخروع، لجمال شعرك وبشرتك والأفضل لتقوية المناعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

العناية بالشعر طرق العناية بالشعر فى فصل الشتاء طرق العناية بالشعر جمال الشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

افردى شعرك بحليب جوز الهند بدلا من الطرق المدمرة له

خطوات بسيطة تساعدك فى حماية شعرك من التقصف

حافظى على جمال شعرك بالزيوت الطبيعية واعرفى طرق استخدامها

الأكثر قراءة

تطورات مثيرة في أزمة علي معلول مع الأهلي

إصابة طبيب في واقعة الاعتداء على فريق قسم الرعاية بمستشفى الشيخ زايد

جوميز يستبعد شيكابالا من مواجهة البنك الأهلي لهذا السبب

عودة تفعيل بطاقات التموين المتوقفة بسبب سرقة التيار الكهربائي

أول رد من وزير الصحة بشأن الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان

تفوق أحمر، تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا قبل موقعة الدوري

عبد الواحد السيد في أول تعليق له بعد انتهاء الأزمة: بداية خير

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم البتلو بالأسواق

منوعات

المزيد

علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

ابتكار سترة عائمة واقية من الرصاص في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

التقديم إلكترونيًا، التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان المتميز

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ترامب Vs هاريس.. الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أرقام قبل انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

تعرف على فضائل الاستغفار وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads