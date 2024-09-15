الأحد 15 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

فوائد الشعير، يعزز صحة الجهاز العصبي والقلب وينظم مستوى السكر بالدم

الشعير
الشعير

فوائد الشعير، الشعير من الحبوب الشهيرة والقديمة التي كانت تستخدم فى الطب القديم وكذلك فى عمل المخبوزات.

وفوائد الشعير، عديدة، لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم د، وينصح الخبراء دائما بتناوله.

أهمية تناول الشعير 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الشعير من الحبوب القديمة التي كانت تستخدم في العديد من الثقافات كغذاء أساسي ودواء، وله فوائد صحية عديدة تجعله خيار مثير للاهتمام في النظام الغذائي الحديث، ويعتبر الشعير مصدر غني بالألياف، الفيتامينات، والمعادن، مما يجعله غذاءً مفيدًا لصحة الجسم.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الشعير 

وأضاف السيد، أن الشعير غني أيضًا بالمعادن الأساسية مثل الحديد، الماغنيسيوم، والزنك، والتي تلعب أدوار حيوية في دعم وظائف الجسم المختلفة، الحديد، على سبيل المثال، ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على مستويات الطاقة، بينما يساعد الماغنيسيوم في تعزيز صحة العظام والأعصاب، ويعمل الزنك كمضاد أكسدة ويساهم في تقوية الجهاز المناعي.

فوائد الشعير 

فوائد الشعير الصحية 

وتابع، أن من فوائد الشعير الصحية:

  • احتواؤه على الألياف الغذائية، وخصوصا بيتا-glucan، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان في الماء التي تلعب دور مهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، من خلال تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، يمكن أن يقلل الشعير من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
  • الألياف الموجودة في الشعير تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعل الشعير خيار جيد لمرضى السكري أو أولئك الذين يسعون للحفاظ على مستويات السكر الطبيعية.
  • يحتوي الشعير على مجموعة واسعة من الفيتامينات مثل فيتامين B1 (الثيامين) وفيتامين B3 (النياسين) وفيتامين B6، التي تسهم في دعم صحة الجهاز العصبي وتعزيز مستويات الطاقة العامة، تساعد هذه الفيتامينات أيضًا في عملية التمثيل الغذائي وتحسين الأداء العام للجسم.
  • يحتوي الشعير على مضادات أكسدة قوية مثل الفينولات التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، هذه المواد تساعد في تقليل الالتهابات وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
  • يُعتبر الشعير أيضا غذاء قليل السعرات الحرارية غني بالماء، مما يجعله مناسب للتحكم في الوزن، إذ يمكن أن يساعد في تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء لفترات أطول، مما يساهم في تقليل استهلاك السعرات الحرارية الزائدة.

طرق تناول الشعير 

وأوضح الدكتور أحمد السيد، ان إدراج الشعير في النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العامة، ويمكن استهلاكه بطرق متعددة مثل إضافة الشعير إلى الحساء، السلطات، أو حتى استخدامه كبديل للأرز في بعض الوصفات، مع فوائده العديدة وتنوع استخداماته، فإن الشعير يعد إضافة قيمة لأي نظام غذائي يهدف إلى تحسين الصحة والعافية.

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