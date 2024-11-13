فوائد القلقاس، مهم للمرأة الحامل ويحمي من أمراض القلب والسكتات الدماغية

فوائد القلقاس، القلقاس من الخضراوات الشتوية الشهيرة التى تقدم فى مصر بطرق مميزة ومذاقه لا يقاوم حيث يعشقه الكبار والصغار.

وفوائد القلقاس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول القلقاس

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن القلقاس هو نبات جذري ينتمي إلى عائلة الأرالية ويعد من الأطعمة الشعبية في العديد من البلدان العربية، خاصة في مصر وبلاد الشام، ويعتبر القلقاس من الأغذية المغذية التي تحمل العديد من الفوائد الصحية للجسم، مما يجعله من الأطعمة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي بشكل دوري.

عناصر غذائية مهمة موجودة في القلقاس

وأضاف السيد، أن القلقاس مصدر غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامين C، الذي يعزز من صحة الجهاز المناعي ويساعد في مقاومة الالتهابات، بالإضافة إلى الفيتامينات B مثل فيتامين B6 والفولات، كما يحتوي القلقاس على العديد من المعادن الهامة مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم والفوسفور، هذه العناصر تعمل على دعم وظائف القلب والجهاز العصبي وتساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم.

فوائد القلقاس

فوائد القلقاس للصحة

وتابع بأن من فوائد القلقاس التى تدفعنا لتناوله:

القلقاس يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يجعله مفيد للجهاز الهضمي، والألياف تساعد في تعزيز حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك ويسهم في تحسين صحة القولون.

الألياف الموجودة فى القلقاس تساعد في تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يمكن أن يكون مفيد لمن يرغبون في إدارة وزنهم.

على الرغم من أن القلقاس يحتوي على الكربوهيدرات، إلا أن هذه الكربوهيدرات تكون بطيئة الامتصاص، مما يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم، لذلك، يعتبر القلقاس خيار غذائي جيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو أولئك الذين يحاولون الوقاية من هذا المرض، الكربوهيدرات البطيئة تساعد في تجنب الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر بعد تناول الطعام.

نظرا لاحتوائه على البوتاسيوم والألياف، يساعد القلقاس في تعزيز صحة القلب والشرايين، فالبوتاسيوم يساعد في تقليل مستويات الصوديوم في الجسم، مما يساهم في تقليل ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، كما أن الألياف تعمل على خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم، مما يعزز صحة القلب بشكل عام.

القلقاس يعد مصدر ممتاز للطاقة، خاصة للأشخاص الذين يحتاجون إلى غذاء غني بالكربوهيدرات الصحية، حيث يساعد القلقاس في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية بشكل جيد، كما أنه يعزز من مستوى النشاط البدني لدى الرياضيين والأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام.

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين C، يمكن أن يساعد القلقاس في تحسين صحة الجلد، وفيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين، مما يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي القلقاس على خصائص مضادة للأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تسبب شيخوخة الجلد.

القلقاس يعد خيار غذائي مثالي للمرأة الحامل نظرا لاحتوائه على حمض الفوليك الذي يعد من العناصر الأساسية في دعم نمو الجنين وتطويره، ويساعد الفوليك أيضا في تقليل خطر حدوث عيوب خلقية في الجهاز العصبي للجنين.