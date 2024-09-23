فوائد الشعير، ينقص الوزن ويخفض الكوليسترول ويقوى المناعة

فوائد الشعير، الشعير من الحبوب الشهيرة التى عرفت على مدار التاريخ وله استخدامات عديدة صحية وعلاجية وكان يستخدم فى الطب القديم.

وفوائد الشعير، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يستخدم فى عمل المخبوزات والمشروبات الغازية وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول الشعير

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الشعير هو أحد أنواع الحبوب القديمة التي كانت تُستخدم منذ آلاف السنين كغذاء رئيسي للإنسان والحيوان، ويُعد الشعير من المحاصيل الزراعية المهمة في العديد من الدول نظرًا لفوائده الغذائية العالية وقدرته على النمو في ظروف بيئية مختلفة، ويتميز الشعير بقيمته الغذائية العالية واحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان.

فوائد الشعير

فوائد الشعير الصحية

واضافت استشارى التغذية العلاجية أن من فوائد الشعير الآتي:

الشعير غني بالألياف الغذائية، وتعتبر الألياف من العناصر الأساسية التي تساهم في تحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

تناول الشعير بانتظام يساعد في تقليل مشاكل الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.

الألياف تعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.

الشعير يساهم في خفض مستويات الكوليسترول، وأظهرت الدراسات أن تناول الشعير يساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وذلك بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على تقليل امتصاص الدهون والكوليسترول من الأمعاء. وبالتالي، يساهم في الوقاية من أمراض القلب والشرايين.

يحتوي الشعير على مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل فيتامين B1 (الثيامين) وفيتامين B3 (النياسين) وفيتامين B6، كما أنه يحتوي على معادن هامة مثل الحديد، الماغنيسيوم، الزنك، والفوسفور، وهذه العناصر تساعد في تعزيز صحة العظام، دعم وظائف الجهاز العصبي، وتحسين وظائف الجسم بشكل عام.

الشعير يعزز صحة الجهاز المناعي، حيث يحتوي الشعير على مضادات الأكسدة مثل السيلينيوم، التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات.

ومضادات الأكسدة تساعد الجسم على التخلص من الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى تلف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان.

الشعير يساعد في التحكم في الوزن، نظرًا لاحتوائه على الألياف والبروتينات، فإن تناول الشعير يعزز الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحي، هذا يجعله خيار ممتاز لمن يرغبون في الحفاظ على وزن صحي أو خفض الوزن.