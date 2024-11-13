أخبار الحوادث، إلزام حسن شاكوش بدفع 960 ألف جنيه نفقة لريم طارق، أولى جلسات محاكمة علي غزال بتهمة النصب، وبلاغ من الزمالك ضد كهربا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

مصرع وإصابة 15 شخصا إثر حادث تصادم مروع بطريق المطرية الجديد (صور)



وقع مساء اليوم الأربعاء حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل مع أتوبيس استثمار وثلاث سيارات أخرى على طريق المطرية الجديد في الاتجاه المؤدي لمحافظة بورسعيد.

وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 تم نقلهم للمستشفيات العامة، وجار رفع آثار الحادث من قبل الخدمات المرورية وحطام السيارات لتنظيم الحركة المرورية.

15 يناير، أولى جلسات محاكمة علي غزال بتهمة النصب

حددت نيابة القاهرة الجديدة 15 يناير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بتهمة النصب.

تفاصيل ضبط مدير إدارة المساحة بجهاز الشيخ زايد متلبسا برشوة



نجحت قوات مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بالتعاون مع إدارة الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة من ضبط مدير إدارة المساحة والتخطيط بجهاز الشيخ زايد متلبسًا برشوة قدرها مليون و211 ألف جنيه في أحد الأكمنة التي أعدت له بالصوت والصورة من قبل إدارة الأموال العامة.

جاء ذلك بعدما ورود معلومات أكدتها تحريات المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، بقيام موظف بدرجة مدير إدارة الشؤون العقارية والمساحة والتخطيط، بطلب رشوة من صاحب إحدى الشركات، لتسهيل بعض الأعمال له، فتم إخطار مدير المباحث اللواء هاني شعراوي، وبإعداد الأكمنة بالتنسيق مع مدير إدارة الأموال العامة بالمديرية تم ضبط المتهم أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون و211 ألف جنيه.

محضر تصالح رسمي بين صلاح محسن وقائد سيارة في واقعة التصادم بالتجمع



كشف مصدر أمني مطلع أنه تم تحرير محضر تصالح بقسم التجمع الأول بين لاعب النادي الأهلى السابق والمصري الحالي، صلاح محسن مع قائد سيارة أخرى في واقعة التصادم بينهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وأوضح المصدر أنه عقب تحرير محضر التصالح خرج الطرفان من قسم الشرطة.

جاء ذلك بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين، أمام جهات التحقيق، حيث قال اللاعب محسن إنه فوجئ بالسيارة الأخرى أمامه أثناء دورانه من دوران شرعي، ما تسبب في اصطدامه بها، مؤكدًا أنه لم يخطئ،وأن الطرف الآخر كان يسير بسرعة عالية وعليه إصلاح سيارته.

إلزام حسن شاكوش بدفع 960 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة لريم طارق

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر للأحوال الشخصية، بإلزام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بدفع 960 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة لطليقته ريم طارق، بعد انفصالهما.



وجاء في الحكم الصادر أن النفقة تتضمن نفقة عدة ومتعة لريم طارق طليقة حسن شاكوش بـ 960 ألف جنيه، واستأنفت ريم طارق على الحكم بدعوى أن المبلغ غير كاف، وقضت المحكمة بإحالة القضية للتحقيق مرة أخرى.

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

تواصل أجهزة البحث الجنائي التحقيق في البلاغ المقدم من نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ضد لاعب فريق الكرة بنادي الأهلي، محمود عبد المنعم “كهربا”، يفيد بتضرر النادي من المشكو في حقه لعدم سداد باقي الغرامة للنادي، وذلك في محضر رسمي تم تحريره بدائرة قسم شرطة العجوزة.

الداخلية تكشف قصة صاحبة فيديو تحاليل الـ DNA

بعد واقعة فيديو طبيبة كفر الدوار، تصدر فيديو جديد لطبيبة تحاليل أدعت أن غالبية تحاليل إثبات النسب تؤكد أن الأطفال نتاج علاقات غير شرعية، من جانبها ألقت وزارة الداخلية، القبض على طبيبة التحاليل وكانت المفاجات مدوية.