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حوادث

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

كهربا
كهربا

تواصل أجهزة البحث الجنائي التحقيق في البلاغ المقدم من نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ضد لاعب فريق الكرة بنادي الأهلي، محمود عبد المنعم “كهربا”، يفيد بتضرر النادي من المشكو في حقه  لعدم سداد باقي الغرامة للنادي، وذلك في محضر رسمي تم تحريره بدائرة قسم شرطة العجوزة.

كان  مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، قد أصدر بيانا رسميا أكد فيه أن النادي حصل على غرامة كهربا كاملة، وأنهم رفضوا تقسيط الغرامة.

وكانت إدارة نادي الزمالك، قالت إن النادي حصل على غرامة كهربا بالدولار، وأكدت إدارة النادي الأهلي واللاعب أن الغرامة تم تسديدها بالجنيه المصري.

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اجهزة البحث الجنائي التحقيق في البلاغ المقدم من نادي الزمالك ضد لاعب فريق الكرة بنادي الأهلي

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