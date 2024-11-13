15 يناير، أولى جلسات محاكمة علي غزال بتهمة النصب

حددت نيابة القاهرة الجديدة 15 يناير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بتهمة النصب.

حصل موقع فيتو على نص اعترافات علي غزال كالتالي:



وجاءت أقوال المتهم كالآتي:



س: ما اسمك؟

ج: اسمي علي أحمد علي محمد محمد لاعب كرة قدم سابق.

س: ما سبب تواجدك في سراي النيابة اليوم؟

ج: أنا موجود هنا من الصبح وجاي من القسم للعرض على النيابة العامة في قضايا نصب.

س: وما قولك فيما جاء بأقوال الشاكين؟

ج: الكلام ده كله غير صحيح بالمرة والشيكات ليست صادرة عني للشاكين، والسجل المرفق أمام النيابة خاص بإحدى الشركات وأنا انفصلت عن تلك الشركة منذ عام 2022، وليس لي علاقة.



س: هل هناك ثمة علاقة بينك وبين الشاكين؟

ج: أيوة أنا أعرفهم لأنهم موظفين في الشركة التي كنت أعمل بها ولكنني ليس لي علاقة بالتعامل معهم.





وأشار علي غزال إلى أنه كان شريكا بالمال فقط في الشركة، في مقابل الأرباح ويستثمر بنسبة 20% وليس له الحق في الإدارة أو التوقيع أو اتخاذ أي قرارات في الشركة وهذا مرفق بالسجل والأوراق.

حيثيات حبس علي غزال



وجاء في حيثيات الحكم أنه ثبت لدى المحكمة ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم علي غزال، واستقام الدليل على صحتها، ونسبتها إليه من أنه أعطى للمجني عليه شيكا بنكيا مسحوبا على أحد البنوك ليس له مقابل قابل للصرف مستحق الأداء دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وعلى النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه مستوفيا لكل شروط صحة الشيك طبقا لأحكام قانون التجارة.

وأضافت الحيثيات أن هذا الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب طبقا لما أفصح عنه خطاب البنك المسحوب عليه الشيك، والمقدم ضمن أوراق الدعوى، ولما كان المتهم لم يمثل ليدفع التهم المسندة إليه بثمة دفع أو دفاع سائغ تقبله المحكمة، ومن ثم فقد اكتمل النموذج الإجرامي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد قابل للسحب في حق المتهم، ويتعين معه معاقبته عملا بالمادة 534 من القانون 17 لسنة 1999.

وكان قسم شرطة التجمع قد تلقى بلاغات تتهم اللاعب بالنصب والاحتيال، وقال المدعون في البلاغات إن الأخير أنشأ بمعاونة شخص آخر، شركة للتجارة والتصدير، وأنه كان يقوم بتحصيل الأموال منهم لاستثمارها.

وأضاف المدعون أن المتهمين تحصلا منهم على مبالغ مالية بلغت 7 ملايين و308 آلاف جنيه مصري بحجة توظيفها في التجارة والحصول على أرباح شهرية.