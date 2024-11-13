محمود الشامي يعلن اعتذاره عن عدم خوض انتخابات اتحاد الكرة

انتخابات اتحاد الكرة، أعلن محمود الشامي عضو اتحاد الكرة السابق، اعتذاره عن عدم خوض انتخابات الجبلاية والمحدد لها العاشر من ديسمبر المقبل.

وكتب الشامي عبر صفحته الشخصية: "أعلن اعتذاري عن المشاركة في الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري لكرة القدم، راجيًا للجميع التوفيق والسداد، وأن يوفق الله المجلس القادم في تحقيق التقدم والازدهار لكرة القدم المصرية على جميع المستويات".

وكان محمود الشامي قد أعلن رغبته في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة على منصب النائب.

أبو ريدة يتقدم بأوراق ترشحه

وقدم محامي هاني أبو ريدة، أوراق ترشح قائمته في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي من المقرر أن تجرى في العاشر من شهر ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس جديد يدير شؤون الكرة المصري لفترة أربع سنوات قادمة.

هاني أبو ريدة، فيتو

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة

وتردد أن القائمة تضم: هاني أبو ريدة “رئيسًا”.

خالد الدرندلي: "نائبًا.

والأعضاء هم:

أحمد حلمي الشريف “عضو”.

حمادة الشربيني - رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم “عضو”.

وليد عمر درويش رئيس نادي تيم سبورت “عضو”.

مصطفى أبو زهري - عضو مجلس إدارة نادي الأولمبي السابق “عضو”.

طارق أبو العينين - رئيس نادي سيراميكا كليوباترا “عضو”.

محمد أبو حسين - رجل أعمال “عضو”.

إيناس مظهر - المنسق الإعلامي بالفيفا “عضو”.

وتضم قائمة هاني أبو ريدة ثلاثة أعضاء في القائمة الاحتياطية هم:

أشرف موسى – عميد تربية رياضية بجنوب الوادي

جيمس حنا الحكم السابق

هيام بركة - عضو لجنة الحكام السابقة.

موعد تقديم قائمة أبو ريدة أوراق ترشحها

وأكد أحمد شوبير أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة السابق، لن يخوض الانتخابات المقبلة، لكنه سيكون له دور في اتحاد الكرة، ولم يكشف أي معلومات عن طبيعة هذا الدور.

جدير بالذكر أن الأيام الثلاثة الأولى من فتح باب الترشح وهي الأحد والإثنين والثلاثاء، لم تتقدم أي قائمة بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة.