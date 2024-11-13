محضر تصالح رسمي بين صلاح محسن وقائد سيارة في واقعة التصادم بالتجمع

كشف مصدر أمني مطلع أنه تم تحرير محضر تصالح بقسم التجمع الأول بين لاعب النادي الأهلى السابق والمصري الحالي، صلاح محسن مع قائد سيارة أخرى في واقعة التصادم بينهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وأوضح المصدر أنه عقب تحرير محضر التصالح خرج الطرفان من قسم الشرطة.

جاء ذلك بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين، أمام جهات التحقيق، حيث قال اللاعب محسن إنه فوجئ بالسيارة الأخرى أمامه أثناء دورانه من دوران شرعي، ما تسبب في اصطدامه بها، مؤكدًا أنه لم يخطئ ،وأن الطرف الآخر كان يسير بسرعة عالية وعليه إصلاح سيارته.

في المقابل، نفى الطرف الثاني اتهامات اللاعب صلاح محسن، وأكد أن اللاعب هو المخطئ وعليه تحمل تكاليف إصلاح سيارته.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بحدوث تصادم بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين تصادم سيارة كان يستقلها لاعب نادي الأهلى سابقًا والمصري حاليا صلاح محسن، بأحد الدورانات وفوجئ بسيارة أخرى ما تسبّب في وقوع حادث تصادم بين السيارتين، مما أسفر عن إحداث تلفيات في السيارتين المتصادمتين.

التلفيات

الحادث أسفر عن تهشم بسيط بين السيارتين، وعليه تم عمل مذكرة للطرفين، وتبيّن أن سيارة اللاعب صلاح محسن، تعرضت لكسر بـ“الإكصدام” الأمامي، بينما تعرضت السيارة الأخرى لكسر في الفانوس الخلفي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

