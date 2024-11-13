مصرع وإصابة 15 شخصا إثر حادث تصادم مروع بطريق المطرية الجديد (صور)

وقع مساء اليوم الأربعاء حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل مع أتوبيس استثمار وثلاث سيارات أخرى على طريق المطرية الجديد في الاتجاه المؤدي لمحافظة بورسعيد.

وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 تم نقلهم للمستشفيات العامة، وجار رفع آثار الحادث من قبل الخدمات المرورية وحطام السيارات لتنظيم الحركة المرورية.

كما تواصل أجهزة البحث تحرير المحضر من خلال مناقشة شهود العيان لمعرفة السبب وراء وقوع الحادث.