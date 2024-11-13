الداخلية تكشف قصة صاحبة فيديو تحاليل الـ DNA

بعد واقعة فيديو طبيبة كفر الدوار، تصدر فيديو جديد لطبيبة تحاليل أدعت أن غالبية تحاليل إثبات النسب تؤكد أن الأطفال نتاج علاقات غير شرعية، من جانبها ألقت وزارة الداخلية، القبض على طبيبة التحاليل وكانت المفاجات مدوية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية، مقيمة بمحافظة كفر الشيخ) وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" وإستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.