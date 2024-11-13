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خارج الحدود

رفع السرية، نص تسجيل نادر لـ إسحق رابين يتحدث فيه عن حرب أكتوبر 1973

إسحق رابين، فيتو
إسحق رابين، فيتو

رفع أرشيف الجيش الإسرائيلي، اليوم، السرية عن تسجيل نادر لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، إسحق رابين، يتحدث فيه خلال اجتماع لقيادة الجيش عام 1974 عقب انتصار مصر فى حرب 6 أكتوبر 1973.

الجيش الإسرائيلي يرفع السرية عن تسجيل إسحق رابين

وبحسب الجيش الإسرائيلي، أن التسجيل تم إذاعته بمناسبة بمناسبة الذكرى الـ 29 لاغتيال إسحق رابين.

وخلال التسجيل، عرض إسحق رابين آراءه حول الصراع العربي-الإسرائيلي بعد حرب أكتوبر 1973، معبرًا عن شكوكه بشأن إمكانية حل الصراع بالوسائل العسكرية وحدها.

وقال إسحق رابين: "في الصراع العربي-الإسرائيلي، لا أرى إمكانية للوصول إلى حل بالوسائل العسكرية، إذا كان هناك أمل، فهو فقط عن طريق المفاوضات السياسية."

رابين يتحدث عن حرب أكتوبر والصراع العربي الإسرائيلي

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، على ضرورة المزج بين القوة العسكرية والدبلوماسية، قائلًا: "المفاوضات السياسية يجب أن تعتمد على القوة العسكرية، لأنه بدون قوة عسكرية لن تكون هناك مفاوضات سياسية على الإطلاق."

وكان رابين تعرض لإطلاق رصاص من قبل متطرف يدعى إيجال عامير، وذلك أثناء تجمع يظهر جهود رابين لتحقيق السلام مع الفلسطينيين.

وحاز إسحق رابين على جائزة نوبل للسلام عام 1994، في أعقاب المساهمة البارزة في توقيع اتفاقية أوسلو، وهو اتفاق سلام وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بوساطة أمريكية في عام 1993، حيث سمي باتفاق أوسلو نسبة للعاصمة النرويجية التي جرت فيها المباحثات قبل توقيع هذه الصفقة.

وتولى رابين وهو عسكري مخضرم في الجيش الإسرائيلي، منصب رئاسة الوزراء خلال حقبتين زمنتين مختلفتين الأولى كانت في الفترة ما بين أعوام 1974 و1977، فيما كانت الثانية منذ عام 1992 وحتى وفاته في 4 نوفمبر 1995.

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