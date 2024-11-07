تشييع جثمان صائد الطائرات في حرب أكتوبر (صور)
شيع أهالي مدينة بنها في محافظة القليوبية، اليوم الخميس، جنازة زغلول وهبة، صائد الطائرات في حرب أكتوبر 1973، بعد وفاته بعد صراع مع المرض.
تشييع جثمان الراحل زغلول ببنها
وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، وجرى دفن الجثمان بعد الصلاة بمقابر الأسرة بالشموت على أن يقام العزاء بقاعة المطرانية بجوار مستشفى الراعي الصالح الساعة 6 مساءً.
يشار إلى أن الراحل زغلول وهبة تمكن من إسقاط طائرتين من نوع "سكاي هوك" للعدو، ليسجل اسمه وسط الأبطال الخالدين الذين حققوا أقوى الانتصارات والتي تدرس حتى اليوم بكليات العالم وتؤكد بسالة وجسارة المقاتل المصري.
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