الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات بحيفا شمال تل أبيب

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

ذكرت  وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء أن انفجارات دوت في منطقة حيفا شمالي إسرائيل.

حزب الله يطلق رشقات صاروخية على إسرائيل 

ويأتي ذلك بالتزامن مع هجوم صاروخي موسع من حزب الله اللبناني استهدف عدد من مدن الاحتلال.


حزب الله يستهدف تجمعًا للقوات الإسرائيلية بمستوطنة سعسع


وأعلن حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع.

ودوت صافرات الإنذار في أكثر من منطقة بإسرائيل، مع إعلان جيش الاحتلال تصديه لمسيرات أطلقت من لبنان.

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حزب الله يكشف حصيلة ضحايا جيش الاحتلال منذ بدء العدوان البري على لبنان

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خبير عسكري يكشف عن تطور جديد في عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

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حزب الله إسرائيل حيفا لبنان

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