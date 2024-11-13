لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

وقعت حادثة مروعة في شمال باكستان، حيث لقي 18 شخصًا على الأقل مصرعهم بعد سقوط حافلة كانت تقل نحو 24 مدعوًا إلى حفل زفاف في نهر السن.

حادثة مؤلمة في باكستان

الحادثة وقعت في منطقة جيلجيت بالتستان أثناء توجه الحافلة إلى مدينة تشاكوال في إقليم البنجاب ، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم الحكومة، فيض الله فرقان.

وأفادت السلطات المحلية بأن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة، إلا أن جهود العثور على الركاب المفقودين لم تثمر سوى عن العثور على امرأة واحدة فقط على قيد الحياة، وهي الآن تتلقى العلاج في المستشفى.



ووفقًا لوكالة فرانس برس، فإن "العروس" هي الناجية الوحيدة من الحادث الذي حول زفافها إلى مأساة، فيما لم يتم تحديد سبب الحادث بعد، كما أشارت الشرطة في تصريحاتها.

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